Экссоветник ОП с сообщниками присвоил почти 100 млн грн "Укрзалізниці"

НАБУ и САП разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником Офиса Президента Украины, которая завладела почти 95 млн грн АО «Укрзалізниця» на закупке трансформаторов во время военного положения.
Разоблачение преступной группы во главе с эксрадником ОП
Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает, что детективы НАБУ разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником Офиса Президента Украины.
Деятельность группы привела к завладению 94,8 млн. грн. при закупке трансформаторов во время военного положения.
Следствие установило, что организованная группа была создана в 2021 году с целью контроля за денежными средствами АО «Укрзалізниця».
Правоохранители не называют имя экссоветника, однако журналист Олег Новиков отмечает, что речь идет о должностном лице СБУ Артеме Шило.
Что известно об организованной группе
Как сообщает САП, в течение июня-декабря 2022 года руководитель ОГ через подконтрольных должностных лиц АО «Укрзалізниця» обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов.
Снабжение трансформаторов происходило по завышенной стоимости. В качестве основания для отклонения предложений других участников закупки с более выгодными ценовыми условиями использовано письмо «Об угрозах государственной безопасности».
При этом Шило намеренно проигнорировал гражданство контролера компании, которая «выиграла» тендер, и его связи с РФ.
Сами трансформаторы закупались через фирму-прокладку у производителя, которым частично владели юридические лица из РФ и перепродавались УЗ по вдвое завышенной цене.
Как следствие, «Укрзалізниця» понесла убытки на сумму 94,8 млн грн, которыми завладели участники преступления.
Правоохранители задержали Шила, соорганизатора и двух участников организованной группы.
Предварительная правовая квалификация: ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины . Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
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