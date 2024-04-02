Экссоветник ОП с сообщниками присвоил почти 100 млн грн "Укрзалізниці"

НАБУ и САП разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником Офиса Президента Украины, которая завладела почти 95 млн грн АО «Укрзалізниця» на закупке трансформаторов во время военного положения.

Разоблачение преступной группы во главе с эксрадником ОП

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает, что детективы НАБУ разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником Офиса Президента Украины.

Деятельность группы привела к завладению 94,8 млн. грн. при закупке трансформаторов во время военного положения.

Следствие установило, что организованная группа была создана в 2021 году с целью контроля за денежными средствами АО «Укрзалізниця».

Правоохранители не называют имя экссоветника, однако журналист Олег Новиков отмечает, что речь идет о должностном лице СБУ Артеме Шило.

Что известно об организованной группе

Как сообщает САП, в течение июня-декабря 2022 года руководитель ОГ через подконтрольных должностных лиц АО «Укрзалізниця» обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов.

Снабжение трансформаторов происходило по завышенной стоимости. В качестве основания для отклонения предложений других участников закупки с более выгодными ценовыми условиями использовано письмо «Об угрозах государственной безопасности».

При этом Шило намеренно проигнорировал гражданство контролера компании, которая «выиграла» тендер, и его связи с РФ.

Сами трансформаторы закупались через фирму-прокладку у производителя, которым частично владели юридические лица из РФ и перепродавались УЗ по вдвое завышенной цене.

Как следствие, «Укрзалізниця» понесла убытки на сумму 94,8 млн грн, которыми завладели участники преступления.

Правоохранители задержали Шила, соорганизатора и двух участников организованной группы.

Предварительная правовая квалификация: ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины . Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.