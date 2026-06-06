Ель-Ніньйо близько. Метеорологи попереджають про неминучість екстремальних погодних явищ

Кліматичне агентство ООН попередило про підвищений ризик екстремальних погодних явищ у найближчі тижні та місяці у зв'язку з явищем Ель-Ніньйо, що формується.

Метеорологи попереджають про екстремальні погодні явища через Ель-Ніньйо

Всесвітня метеорологічна організація випустила попередження, заявивши, що існує найвища ймовірність виникнення явища Ель-Ніньйо влітку або до листопада. Це явище характеризується незвично високими температурами поверхні моря в центральній і східній частині Тихого океану.

Наукові дані однозначні: явище Ель-Ніньйо з імовірністю 90 відсотків наближається до нас у найближчі місяці. Світ повинен поставитися до цього як до невідкладного кліматичного попередження, — заявив Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш у відеозверненні.

Ель-Ніньйо відбувається приблизно кожні сім років і триває близько дев'яти-дванадцяти місяців. Крім зміни температури води в океані, воно також викликає глобальні зміни у вітрах і тиску.

Ель-Ніньйо може спричинити збільшення кількості опадів у південних районах Південної Америки та Сполучених Штатів, у деяких частинах Африканського Рогу та Центральної Азії. Воно також може призвести до посухи в Австралії, Центральній Америці, Індонезії та деяких частинах Південної Азії, а також стимулювати утворення ураганів у центральній і східній частинах Тихого океану. Також це явище підвищує ризик лісових пожеж, які можуть бути сильнішими та частішими. Поширити

Агентство ООН передбачило, що цього року явище Ель-Ніньйо буде "як мінімум помірним, а можливо, і сильним". Вчені досить впевнені, що Ель-Ніньйо настане, але вони все ще намагаються визначити, коли це відбудеться точно і наскільки сильним буде явище.