Ель-Ніньйо близько. Метеорологи попереджають про неминучість екстремальних погодних явищ

Кліматичне агентство ООН попередило про підвищений ризик екстремальних погодних явищ у найближчі тижні та місяці у зв'язку з явищем Ель-Ніньйо, що формується.
Головні тези:
- Кліматичне агентство ООН попереджає про підвищений ризик екстремальних погодних явищ через наближення Ель-Ніньйо.
- Ель-Ніньйо може призвести до змін у кількості опадів та посушливої погоди в різних регіонах світу.
Метеорологи попереджають про екстремальні погодні явища через Ель-Ніньйо
Всесвітня метеорологічна організація випустила попередження, заявивши, що існує найвища ймовірність виникнення явища Ель-Ніньйо влітку або до листопада. Це явище характеризується незвично високими температурами поверхні моря в центральній і східній частині Тихого океану.
Наукові дані однозначні: явище Ель-Ніньйо з імовірністю 90 відсотків наближається до нас у найближчі місяці. Світ повинен поставитися до цього як до невідкладного кліматичного попередження, — заявив Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш у відеозверненні.
Ель-Ніньйо відбувається приблизно кожні сім років і триває близько дев'яти-дванадцяти місяців. Крім зміни температури води в океані, воно також викликає глобальні зміни у вітрах і тиску.
Агентство ООН передбачило, що цього року явище Ель-Ніньйо буде "як мінімум помірним, а можливо, і сильним". Вчені досить впевнені, що Ель-Ніньйо настане, але вони все ще намагаються визначити, коли це відбудеться точно і наскільки сильним буде явище.
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