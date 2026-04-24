Надпотужне Ель-Ніньо накриє Землю вже у травні — до чого готуватися
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Ель-Ніньо уже близько - які прогнози
Джерело:  The Independent

Ель-Ніньо — це природне явище в океані та атмосфері, яке час від часу сильно змінює погоду на Землі. Згідно з розрахунками метеорологів, воно почне набирати оберти вже наступного місяця, а до кінця року воно може стати найсильнішим за десятиліття. 

Головні тези:

  • Фактично йдеться про масштабний “збій налаштувань” клімату.
  • Наслідки цього збою може відчути фактично уся планета.

Як пояснюють науковці, у нормі холодна вода піднімається біля берегів Південної Америки, а тепла — накопичується ближче до Азії.

А під час Ель-Ніньо все ніби “перевертається” — тепла вода переміщується до берегів Америки.

Всесвітня метеорологічна організація після проведення тривалих спостережень дійшла висновку дійшла висновку, що ймовірність розвитку Ель-Ніньо дійсно висока.

Ба більше, наголошується, що кліматичні моделі підтверджують можливість його посилення протягом 2026 року.

Станом на сьогодні зафіксовані ознаки спеки та посухи в Австралії та Індії.

З офіційною заявою з цього приводу виступив Кріс Хайд — метеоролог швейцарської компанії Meteomatics, що займається аналізом погоди.

За словами останнього, востаннє фахівці спостерігали подібні сигнали під час потужного Ель-Ніньо у 2015–2016 роках.

Це явища дійсно є причиною серйозних наслідків. У 2015 та 2016 роках сильне Ель-Ніньо призвело до сильної посухи в Австралії та Південно-Східній Азії, одночасно послабивши індійський мусон. Це призвело до зниження врожаю зерна, пальмової олії та цукру.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?