Надпотужне Ель-Ніньо накриє Землю вже у травні — до чого готуватися

Ель-Ніньо — це природне явище в океані та атмосфері, яке час від часу сильно змінює погоду на Землі. Згідно з розрахунками метеорологів, воно почне набирати оберти вже наступного місяця, а до кінця року воно може стати найсильнішим за десятиліття.

Ель-Ніньо уже близько — які прогнози

Як пояснюють науковці, у нормі холодна вода піднімається біля берегів Південної Америки, а тепла — накопичується ближче до Азії.

А під час Ель-Ніньо все ніби “перевертається” — тепла вода переміщується до берегів Америки.

Всесвітня метеорологічна організація після проведення тривалих спостережень дійшла висновку дійшла висновку, що ймовірність розвитку Ель-Ніньо дійсно висока.

Ба більше, наголошується, що кліматичні моделі підтверджують можливість його посилення протягом 2026 року.

Станом на сьогодні зафіксовані ознаки спеки та посухи в Австралії та Індії.

З офіційною заявою з цього приводу виступив Кріс Хайд — метеоролог швейцарської компанії Meteomatics, що займається аналізом погоди.

За словами останнього, востаннє фахівці спостерігали подібні сигнали під час потужного Ель-Ніньо у 2015–2016 роках.