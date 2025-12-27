Вчені розкрили феномен і таємниці "Біблії Диявола"

"Біблія Диявола" або "Кодекс Гігас" досі залишається однією з головних загадок людства. Відомо, що його написали понад 800 років тому, коли в Європі панувало християнство — він зміг “дожити” до наших днів.

"Біблія Диявола" — що про неї вдалося дізнатися

Кодекс Гігас (лат. Codex Gigas, від грец. Gigas, що означає “величезний”) — один з найбільших рукописів, що дійшли до нашого часу.

Що важливо розуміти, його написали в бенедиктинському монастирі чеського міста Подлажице (чеськ. Podlažický klášter).

Згідно з найвідомішою легендою, Codex Gigas створив ченець-переписувач за сприяння самого Диявола.

Чернець нібито скоїв серйозний злочин і як покарання за свої гріхи обіцяв настоятелю всього за одну ніч написати і прикрасити ілюстраціями звід усіх людських знань, який прославить монастир на віки. Проте близько півночі він зрозумів, що не впорається з узятою на себе обітницею самотужки й продав душу дияволу в обмін на допомогу. Поширити

Як подейкують, саме тому на 290-й сторінці книги можна побачити один із найвідоміших портретів диявола, створений в часи Середньовіччя.

Фото: wikipedia.org

Ця книга настільки важка, що для її переміщення потрібно щонайменше двоє людей.

Вона об'єднує в собі усю Біблію, деякі історичні тексти, енциклопедичні статті та медичні трактати.