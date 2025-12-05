У Єгипті врешті знайшли сувій "Книги мертвих" — що далі

Як вдалося дізнатися виданню IDR, на кладовищі Нового царства в Аль-Гураїфі, що знаходиться в Єгипті, археологи нарешті виявили дорогоцінну знахідку - 13-метровий сувій "Книги мертвих".

Що відомо про загадкову знахідку в Єгипті

Видання IDR звертає увагу на те, що сувій напрочуд добре зберігся.

Ба більше, вказано, що він є першим повним папірусом такого роду, виявленим у цьому районі.

З заявою з цього приводу виступив Мустафа Вазірі, генеральний секретар Вищої ради зі старожитностей Єгипту.

Попри те, що повний переклад ще не опубліковано, сам факт збереження предмета відкриває рідкісну можливість познайомитися з релігійними звичаями епохи Нового царства в Єгипті. Поширити

Що також важливо розуміти, цей сувій є частиною набагато масштабнішого відкриття, яке вдалося зробити під час розкопок в Аль-Гураїфі.

Археологам вдалося знайти сотні артефактів, зокрема кам'яні та дерев'яні труни, похоронні статуї, тисячі кам'яних і дерев'яних амулетів і понад 25 тис. фігурок ушебті.