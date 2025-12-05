У Єгипті врешті знайшли сувій "Книги мертвих" — що далі

Як вдалося дізнатися виданню IDR, на кладовищі Нового царства в Аль-Гураїфі, що знаходиться в Єгипті, археологи нарешті виявили дорогоцінну знахідку - 13-метровий сувій "Книги мертвих".
Головні тези:
- Також вдалося виявити прикрашену труну Та-де-Іси, яка була дочкою верховного жерця Ерет Хару.
- Влада Єгипту досі не опублікувала фотографії або офіційну розшифровку змісту сувою.
Що відомо про загадкову знахідку в Єгипті
Видання IDR звертає увагу на те, що сувій напрочуд добре зберігся.
Ба більше, вказано, що він є першим повним папірусом такого роду, виявленим у цьому районі.
З заявою з цього приводу виступив Мустафа Вазірі, генеральний секретар Вищої ради зі старожитностей Єгипту.
Що також важливо розуміти, цей сувій є частиною набагато масштабнішого відкриття, яке вдалося зробити під час розкопок в Аль-Гураїфі.
Археологам вдалося знайти сотні артефактів, зокрема кам'яні та дерев'яні труни, похоронні статуї, тисячі кам'яних і дерев'яних амулетів і понад 25 тис. фігурок ушебті.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-