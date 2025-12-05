У Єгипті врешті знайшли сувій "Книги мертвих" — що далі
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

У Єгипті врешті знайшли сувій "Книги мертвих" — що далі

Що відомо про загадкову знахідку в Єгипті
Джерело:  online.ua

Як вдалося дізнатися виданню IDR, на кладовищі Нового царства в Аль-Гураїфі, що знаходиться в Єгипті, археологи нарешті виявили дорогоцінну знахідку - 13-метровий сувій "Книги мертвих".

Головні тези:

  • Також вдалося виявити прикрашену труну Та-де-Іси, яка була дочкою верховного жерця Ерет Хару.
  • Влада Єгипту досі не опублікувала фотографії або офіційну розшифровку змісту сувою.

Що відомо про загадкову знахідку в Єгипті

Видання IDR звертає увагу на те, що сувій напрочуд добре зберігся.

Ба більше, вказано, що він є першим повним папірусом такого роду, виявленим у цьому районі.

З заявою з цього приводу виступив Мустафа Вазірі, генеральний секретар Вищої ради зі старожитностей Єгипту.

Попри те, що повний переклад ще не опубліковано, сам факт збереження предмета відкриває рідкісну можливість познайомитися з релігійними звичаями епохи Нового царства в Єгипті.

Що також важливо розуміти, цей сувій є частиною набагато масштабнішого відкриття, яке вдалося зробити під час розкопок в Аль-Гураїфі.

Археологам вдалося знайти сотні артефактів, зокрема кам'яні та дерев'яні труни, похоронні статуї, тисячі кам'яних і дерев'яних амулетів і понад 25 тис. фігурок ушебті.

Вважалося, що ці фігурки служили померлим у потойбічному житті — тому у гробницях їх завжди можна бачити у великих кількостях.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Чим схожі Земля і Венера — дані нового дослідження
Венера
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці визнали свою помилку під час дослідження Сонця
Сонце не настільки досліджене, як вважалося раніше
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Чи живуть люди у "Матриці" — результати дослідження
Матриця

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?