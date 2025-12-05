В Египте наконец-то нашли свиток "Книги мертвых" — что дальше

Как удалось узнать изданию IDR, на кладбище Нового царства в Аль-Гураифе, которые находятся в Египте, археологи наконец-то обнаружили драгоценную находку — 13-метровый свиток "Книги мертвых".
Главные тезисы
- Также удалось обнаружить украшенный гроб Та-де-Исы, которая была дочерью верховного жреца Эрет Хару.
- Власти Египта до сих пор не опубликовали фотографии или официальную расшифровку содержания свитка.
Что известно о загадочной находке в Египте
Издание IDR обращает внимание на то, что свиток удивительно хорошо сохранился.
Более того, указано, что он является первым полным папирусом такого рода, обнаруженным в этом районе.
С заявлением на этот счет выступил Мустафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта.
Что также важно понимать, этот свиток является частью более масштабного открытия, которое удалось сделать во время раскопок в Аль-Гураифе.
Археологам удалось обнаружить сотни артефактов, в том числе каменные и деревянные гробы, погребальные статуи, тысячи каменных и деревянных амулетов и более 25 тыс. фигурок.
