В Египте наконец-то нашли свиток "Книги мертвых" — что дальше
В Египте наконец-то нашли свиток "Книги мертвых" — что дальше

Что известно о загадочной находке в Египте
Источник:  online.ua

Как удалось узнать изданию IDR, на кладбище Нового царства в Аль-Гураифе, которые находятся в Египте, археологи наконец-то обнаружили драгоценную находку — 13-метровый свиток "Книги мертвых".

Главные тезисы

  • Также удалось обнаружить украшенный гроб Та-де-Исы, которая была дочерью верховного жреца Эрет Хару.
  • Власти Египта до сих пор не опубликовали фотографии или официальную расшифровку содержания свитка.

Что известно о загадочной находке в Египте

Издание IDR обращает внимание на то, что свиток удивительно хорошо сохранился.

Более того, указано, что он является первым полным папирусом такого рода, обнаруженным в этом районе.

С заявлением на этот счет выступил Мустафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта.

Несмотря на то, что полный перевод не опубликован, сам факт сохранения предмета открывает редкую возможность познакомиться с религиозными обычаями эпохи Нового царства в Египте.

Что также важно понимать, этот свиток является частью более масштабного открытия, которое удалось сделать во время раскопок в Аль-Гураифе.

Археологам удалось обнаружить сотни артефактов, в том числе каменные и деревянные гробы, погребальные статуи, тысячи каменных и деревянных амулетов и более 25 тыс. фигурок.

Считалось, что эти фигурки служили умершим в загробной жизни — поэтому в гробницах их всегда можно видеть в больших количествах.

