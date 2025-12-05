В Египте наконец-то нашли свиток "Книги мертвых" — что дальше

Как удалось узнать изданию IDR, на кладбище Нового царства в Аль-Гураифе, которые находятся в Египте, археологи наконец-то обнаружили драгоценную находку — 13-метровый свиток "Книги мертвых".

Что известно о загадочной находке в Египте

Издание IDR обращает внимание на то, что свиток удивительно хорошо сохранился.

Более того, указано, что он является первым полным папирусом такого рода, обнаруженным в этом районе.

С заявлением на этот счет выступил Мустафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта.

Несмотря на то, что полный перевод не опубликован, сам факт сохранения предмета открывает редкую возможность познакомиться с религиозными обычаями эпохи Нового царства в Египте. Поделиться

Что также важно понимать, этот свиток является частью более масштабного открытия, которое удалось сделать во время раскопок в Аль-Гураифе.

Археологам удалось обнаружить сотни артефактов, в том числе каменные и деревянные гробы, погребальные статуи, тысячи каменных и деревянных амулетов и более 25 тыс. фигурок.