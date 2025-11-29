Робот AgiBot A2 потрапив до Книги рекордів Гіннесса

Гуманоїдний робот, який отримав назву AgiBot A2, зміг встановити новий світовий рекорд, що дало йому можливість потрапити до Книги рекордів Гіннесса. Йдеться про те, що він подолав шлях у 106,286 кілометрів взагалі без зупинки.
- Цей пристрій використовує для роботу власну систему ActionGPT.
- Він важить близько 69 кг, а зріст сягає 170 см.
AgiBot A2 шокував світ технологій
Цей незвичний гуманоїдний робот — розробка компанії AgiBot із Шанхая
Його маршрут пролягав від озера Цзіньцзі в Сучжоу до набережної North Bund у Шанхаї.
Що важливо розуміти, майже 70% роботів, які брали участь у цьому напівмарафоні разом із людьми, не змогли дістатися фінішу.
Однак A2 зміг здолати цю відстань, а вона більш ніж удвічі перевищує довжину стандартного марафону. Також учасників вразило те, що робот жодного разу не зупинився та не вимкнувся.
Ба більше, наголошується, що A2 обладнаний шістьма камерами і лідарами, що забезпечують круговий огляд.
За словами розробників, нова версія цього робота — A2-W — уже активно працює на заводах Fulin Precision — він займається переміщенням матеріалів та виконанням простих завдань.
