Робот AgiBot A2 потрапив до Книги рекордів Гіннесса

Гуманоїдний робот, який отримав назву AgiBot A2, зміг встановити новий світовий рекорд, що дало йому можливість потрапити до Книги рекордів Гіннесса. Йдеться про те, що він подолав шлях у 106,286 кілометрів взагалі без зупинки.

AgiBot A2 шокував світ технологій

Цей незвичний гуманоїдний робот — розробка компанії AgiBot із Шанхая

Його маршрут пролягав від озера Цзіньцзі в Сучжоу до набережної North Bund у Шанхаї.

Що важливо розуміти, майже 70% роботів, які брали участь у цьому напівмарафоні разом із людьми, не змогли дістатися фінішу.

Однак A2 зміг здолати цю відстань, а вона більш ніж удвічі перевищує довжину стандартного марафону. Також учасників вразило те, що робот жодного разу не зупинився та не вимкнувся.

Робот AgiBot A2 використовує власну систему ActionGPT, яка обробляє текст, мову і зображення. Він важить близько 69 кг, зріст приблизно 1,7 м, на спині встановлена змінна батарея на 700 Втг. Конструкція модульна, її можна адаптувати конфігурацію під конкретні підприємства або сценарії.

Ба більше, наголошується, що A2 обладнаний шістьма камерами і лідарами, що забезпечують круговий огляд.