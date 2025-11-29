Робот AgiBot A2 попал в Книгу рекордов Гиннесса

Гуманоидный робот, получивший название AgiBot A2, смог установить новый мировой рекорд, что дало ему возможность попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Речь идет о том, что он проделал путь в 106,286 километров вообще без остановки.
Главные тезисы
- Это устройство использует для работы собственную систему ActionGPT.
- Он весит около 69 кг, а рост достигает 170 см.
AgiBot A2 шокировал мир технологий
Этот необычный гуманоидный робот — разработка компании AgiBot из Шанхая.
Его маршрут пролегал от озера Цзиньцзи в Сучжоу до набережной North Bund в Шанхае.
Что важно понимать, почти 70% роботов, участвовавших в этом полумарафоне вместе с людьми, не смогли добраться до финиша.
Однако A2 смог преодолеть это расстояние, а оно более чем вдвое превышает длину стандартного марафона. Также участников поразило, что робот ни разу не остановился и не выключился.
Более того, указано, что A2 оборудован шестью камерами и лидерами, обеспечивающими круговой обзор.
По словам разработчиков, новая версия этого робота — A2-W — уже активно работает на заводах Fulin Precision — он занимается перемещением материалов и выполнением простых задач.
