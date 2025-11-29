Робот AgiBot A2 попал в Книгу рекордов Гиннесса

Гуманоидный робот, получивший название AgiBot A2, смог установить новый мировой рекорд, что дало ему возможность попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Речь идет о том, что он проделал путь в 106,286 километров вообще без остановки.

AgiBot A2 шокировал мир технологий

Этот необычный гуманоидный робот — разработка компании AgiBot из Шанхая.

Его маршрут пролегал от озера Цзиньцзи в Сучжоу до набережной North Bund в Шанхае.

Что важно понимать, почти 70% роботов, участвовавших в этом полумарафоне вместе с людьми, не смогли добраться до финиша.

Однако A2 смог преодолеть это расстояние, а оно более чем вдвое превышает длину стандартного марафона. Также участников поразило, что робот ни разу не остановился и не выключился.

Робот AgiBot A2 использует собственную систему ActionGPT, обрабатывающую текст, язык и изображение. Он весит около 69 кг, рост около 1,7 м, на спине установлена сменная батарея на 700 Втг. Модульная конструкция, ее можно адаптировать под конкретные предприятия или сценарии. Поделиться

Более того, указано, что A2 оборудован шестью камерами и лидерами, обеспечивающими круговой обзор.