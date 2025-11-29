Робот AgiBot A2 попал в Книгу рекордов Гиннесса
Категория
Технологии
Дата публикации

Робот AgiBot A2 попал в Книгу рекордов Гиннесса

AgiBot A2 шокировал мир технологий
Читати українською
Источник:  online.ua

Гуманоидный робот, получивший название AgiBot A2, смог установить новый мировой рекорд, что дало ему возможность попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Речь идет о том, что он проделал путь в 106,286 километров вообще без остановки.

Главные тезисы

  • Это устройство использует для работы собственную систему ActionGPT.
  • Он весит около 69 кг, а рост достигает 170 см.

AgiBot A2 шокировал мир технологий

Этот необычный гуманоидный робот — разработка компании AgiBot из Шанхая.

Его маршрут пролегал от озера Цзиньцзи в Сучжоу до набережной North Bund в Шанхае.

Что важно понимать, почти 70% роботов, участвовавших в этом полумарафоне вместе с людьми, не смогли добраться до финиша.

Однако A2 смог преодолеть это расстояние, а оно более чем вдвое превышает длину стандартного марафона. Также участников поразило, что робот ни разу не остановился и не выключился.

Робот AgiBot A2 использует собственную систему ActionGPT, обрабатывающую текст, язык и изображение. Он весит около 69 кг, рост около 1,7 м, на спине установлена сменная батарея на 700 Втг. Модульная конструкция, ее можно адаптировать под конкретные предприятия или сценарии.

Более того, указано, что A2 оборудован шестью камерами и лидерами, обеспечивающими круговой обзор.

По словам разработчиков, новая версия этого робота — A2-W — уже активно работает на заводах Fulin Precision — он занимается перемещением материалов и выполнением простых задач.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Европейские компании похищают украинские БПЛА-технологии
Украинские БПЛА-технологии постоянно пытаются украсть
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Какие технологии находятся на пике популярности в производстве боевых дронов — ответ эксперта
дрон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Литва создает новые технологии для противодействия воздушным угрозам из Беларуси — что известно
дрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?