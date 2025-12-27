Ученые раскрыли феномен и тайны "Библии Дьявола"
Категория
Культура
Дата публикации

Ученые раскрыли феномен и тайны "Библии Дьявола"

"Библия Дьявола" - что о ней удалось узнать
Читати українською
Источник:  Interesting Engineering

"Библия Дьявола" или "Кодекс Гигас" до сих пор остается одной из главных загадок человечества. Известно, что его написали более 800 лет назад, когда в Европе царило христианство — он смог “дожить” до наших дней.

Главные тезисы

  • В книге Антихрист выглядит скорее забавным, чем страшным.
  • Ученые считают, что его нарисовали для противопоставления Добра и Зла.

"Библия Дьявола" — что о ней удалось узнать

Кодекс Гигас (лат. Codex Gigas, от греч. Gigas, что означает "огромный") — одна из самых больших рукописей, которая дошла до наших дней.

Что важно понимать, его написали в бенедиктинском монастыре чешского города Подлажице (чеш. Podlažický klášter).

Согласно самой известной легенде, Codex Gigas создал монах при содействии самого Дьявола.

Монах якобы совершил серьезное преступление и как наказание за свои грехи обещал настоятелю всего за одну ночь написать и украсить иллюстрациями свод всех человеческих знаний, который прославит монастырь на веки. Однако около полуночи он понял, что не справится со взятым на себя обетом в одиночку и продал душу дьяволу в обмен на помощь.

Как говорят, именно поэтому на 290-й странице книги можно увидеть один из самых известных портретов дьявола, созданный во времена Средневековья.

Фото: wikipedia.org

Эта книга настолько тяжелая, что для ее перемещения нужно по меньшей мере два человека.

Она объединяет в себе всю Библию, некоторые исторические тексты, энциклопедические статьи и медицинские трактаты.

Несмотря на неофициальное название "Библия Дьявола", она не имеет никакого отношения к сатанизму. Напротив, ее создавали с очевидным уважением к христианскому учению.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Впервые в мире. 5 достижений ГУР попали в Книгу рекордов
ГУР
Впечатляющие достижения ГУР попали в Книгу рекордов
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Робот AgiBot A2 попал в Книгу рекордов Гиннесса
AgiBot A2 шокировал мир технологий
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
В Египте наконец-то нашли свиток "Книги мертвых" — что дальше
Что известно о загадочной находке в Египте

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?