Ученые раскрыли феномен и тайны "Библии Дьявола"

"Библия Дьявола" или "Кодекс Гигас" до сих пор остается одной из главных загадок человечества. Известно, что его написали более 800 лет назад, когда в Европе царило христианство — он смог “дожить” до наших дней.

"Библия Дьявола" — что о ней удалось узнать

Кодекс Гигас (лат. Codex Gigas, от греч. Gigas, что означает "огромный") — одна из самых больших рукописей, которая дошла до наших дней.

Что важно понимать, его написали в бенедиктинском монастыре чешского города Подлажице (чеш. Podlažický klášter).

Согласно самой известной легенде, Codex Gigas создал монах при содействии самого Дьявола.

Монах якобы совершил серьезное преступление и как наказание за свои грехи обещал настоятелю всего за одну ночь написать и украсить иллюстрациями свод всех человеческих знаний, который прославит монастырь на веки. Однако около полуночи он понял, что не справится со взятым на себя обетом в одиночку и продал душу дьяволу в обмен на помощь.

Как говорят, именно поэтому на 290-й странице книги можно увидеть один из самых известных портретов дьявола, созданный во времена Средневековья.

Эта книга настолько тяжелая, что для ее перемещения нужно по меньшей мере два человека.

Она объединяет в себе всю Библию, некоторые исторические тексты, энциклопедические статьи и медицинские трактаты.