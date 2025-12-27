Ученые раскрыли феномен и тайны "Библии Дьявола"

"Библия Дьявола" или "Кодекс Гигас" до сих пор остается одной из главных загадок человечества. Известно, что его написали более 800 лет назад, когда в Европе царило христианство — он смог “дожить” до наших дней.
Главные тезисы
- В книге Антихрист выглядит скорее забавным, чем страшным.
- Ученые считают, что его нарисовали для противопоставления Добра и Зла.
"Библия Дьявола" — что о ней удалось узнать
Кодекс Гигас (лат. Codex Gigas, от греч. Gigas, что означает "огромный") — одна из самых больших рукописей, которая дошла до наших дней.
Что важно понимать, его написали в бенедиктинском монастыре чешского города Подлажице (чеш. Podlažický klášter).
Согласно самой известной легенде, Codex Gigas создал монах при содействии самого Дьявола.
Как говорят, именно поэтому на 290-й странице книги можно увидеть один из самых известных портретов дьявола, созданный во времена Средневековья.
Эта книга настолько тяжелая, что для ее перемещения нужно по меньшей мере два человека.
Она объединяет в себе всю Библию, некоторые исторические тексты, энциклопедические статьи и медицинские трактаты.
