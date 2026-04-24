Сверхмощное Эль-Ниньо накроет Землю уже в мае — к чему готовиться

Эль-Ниньо — это природное явление в океане и атмосфере, которое время от времени сильно меняет погоду на Земле. Согласно расчетам метеорологов, оно начнет набирать обороты уже в следующем месяце, а к концу года может стать самым сильным за последнее десятилетие.

Эль-Ниньо уже близко — какие прогнозы

Как объясняют ученые, в норме холодная вода поднимается у берегов Южной Америки, а теплая накапливается ближе к Азии.

А во время Эль-Ниньо все как бы "переворачивается" — теплая вода перемещается к берегам Америки.

Всемирная метеорологическая организация после проведения длительных наблюдений пришла к выводу, что вероятность развития Эль-Ниньо действительно высокая.

Более того, указано, что климатические модели подтверждают возможность его усиления в течение 2026 года.

По состоянию на сегодня зафиксированы признаки жары и засухи в Австралии и Индии.

С официальным заявлением по этому поводу выступил Крис Хайд — метеоролог швейцарской компании Meteomatics, который занимается анализом погоды.

По его словам, последний раз специалисты наблюдали подобные сигналы во время мощного Эль-Ниньо в 2015–2016 годах.