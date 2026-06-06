Эль-Ниньо близко. Метеорологи предупреждают о неизбежности экстремальных погодных явлений

Климатическое агентство ООН предупредило о повышенном риске экстремальных погодных явлений в ближайшие недели и месяцы в связи с формирующимся явлением Эль-Ниньо.
Главные тезисы
- Климатическое агентство ООН предупреждает о повышенном риске экстремальных погодных явлений из-за приближения Эль-Ниньо.
- Эль-Ниньо может привести к изменению количества осадков и засухливой погоде в различных регионах мира.
Метеорологи предупреждают об экстремальных погодных явлениях через Эль-Ниньо
Всемирная метеорологическая организация выпустила предупреждение, заявив, что существует самая высокая вероятность возникновения явления Эль-Ниньо летом или до ноября. Это явление характеризуется необыкновенно высокими температурами поверхности моря в центральной и восточной части Тихого океана.
Научные данные однозначны: явление Эль-Ниньо с вероятностью 90 процентов приближается к нам в ближайшие месяцы. Мир должен отнестись к этому как к неотложному климатическому предупреждению, заявил Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в видеообращении.
Эль-Ниньо происходит примерно каждые семь лет и длится около девяти-двенадцати месяцев. Помимо изменения температуры воды в океане, оно также вызывает глобальные изменения в ветрах и давлении.
Агентство ООН предусмотрело, что в этом году явление Эль-Ниньо будет "как минимум умеренным, а возможно, и сильным". Ученые достаточно уверены, что Эль-Ниньо наступит, но они все еще пытаются определить, когда это произойдет точно и насколько сильным будет явление.
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