Эль-Ниньо близко. Метеорологи предупреждают о неизбежности экстремальных погодных явлений

Климатическое агентство ООН предупредило о повышенном риске экстремальных погодных явлений в ближайшие недели и месяцы в связи с формирующимся явлением Эль-Ниньо.

Метеорологи предупреждают об экстремальных погодных явлениях через Эль-Ниньо

Всемирная метеорологическая организация выпустила предупреждение, заявив, что существует самая высокая вероятность возникновения явления Эль-Ниньо летом или до ноября. Это явление характеризуется необыкновенно высокими температурами поверхности моря в центральной и восточной части Тихого океана.

Научные данные однозначны: явление Эль-Ниньо с вероятностью 90 процентов приближается к нам в ближайшие месяцы. Мир должен отнестись к этому как к неотложному климатическому предупреждению, заявил Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в видеообращении.

Эль-Ниньо происходит примерно каждые семь лет и длится около девяти-двенадцати месяцев. Помимо изменения температуры воды в океане, оно также вызывает глобальные изменения в ветрах и давлении.

Эль-Ниньо может привести к увеличению количества осадков в южных районах Южной Америки и Соединенных Штатов, в некоторых частях Африканского Рога и Центральной Азии. Оно может привести к засухе в Австралии, Центральной Америке, Индонезии и некоторых частях Южной Азии, а также стимулировать образование ураганов в центральной и восточной частях Тихого океана. Также это явление повышает риск лесных пожаров, которые могут быть более сильными и участившимися. Поделиться

Агентство ООН предусмотрело, что в этом году явление Эль-Ниньо будет "как минимум умеренным, а возможно, и сильным". Ученые достаточно уверены, что Эль-Ниньо наступит, но они все еще пытаются определить, когда это произойдет точно и насколько сильным будет явление.