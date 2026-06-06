Эль-Ниньо близко. Метеорологи предупреждают о неизбежности экстремальных погодных явлений
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Эль-Ниньо близко. Метеорологи предупреждают о неизбежности экстремальных погодных явлений

шторм
Читати українською

Климатическое агентство ООН предупредило о повышенном риске экстремальных погодных явлений в ближайшие недели и месяцы в связи с формирующимся явлением Эль-Ниньо.

Главные тезисы

  • Климатическое агентство ООН предупреждает о повышенном риске экстремальных погодных явлений из-за приближения Эль-Ниньо.
  • Эль-Ниньо может привести к изменению количества осадков и засухливой погоде в различных регионах мира.

Метеорологи предупреждают об экстремальных погодных явлениях через Эль-Ниньо

Всемирная метеорологическая организация выпустила предупреждение, заявив, что существует самая высокая вероятность возникновения явления Эль-Ниньо летом или до ноября. Это явление характеризуется необыкновенно высокими температурами поверхности моря в центральной и восточной части Тихого океана.

Научные данные однозначны: явление Эль-Ниньо с вероятностью 90 процентов приближается к нам в ближайшие месяцы. Мир должен отнестись к этому как к неотложному климатическому предупреждению, заявил Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в видеообращении.

Эль-Ниньо происходит примерно каждые семь лет и длится около девяти-двенадцати месяцев. Помимо изменения температуры воды в океане, оно также вызывает глобальные изменения в ветрах и давлении.

Эль-Ниньо может привести к увеличению количества осадков в южных районах Южной Америки и Соединенных Штатов, в некоторых частях Африканского Рога и Центральной Азии. Оно может привести к засухе в Австралии, Центральной Америке, Индонезии и некоторых частях Южной Азии, а также стимулировать образование ураганов в центральной и восточной частях Тихого океана. Также это явление повышает риск лесных пожаров, которые могут быть более сильными и участившимися.

Агентство ООН предусмотрело, что в этом году явление Эль-Ниньо будет "как минимум умеренным, а возможно, и сильным". Ученые достаточно уверены, что Эль-Ниньо наступит, но они все еще пытаются определить, когда это произойдет точно и насколько сильным будет явление.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Смертоносный вулкан Эль-Чичон "просыпается" — чем это грозит человечеству
вулкан
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
"Супер Эль-Ниньо". Климатическая аномалия в Тихом океане повлияет на весь мир
"Супер Эль-Ниньо".
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Сверхмощное Эль-Ниньо накроет Землю уже в мае — к чему готовиться
Эль-Ниньо уже близко – какие прогнозы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?