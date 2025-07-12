Електричний літак вперше здійснив тестовий політ у Данії

Уперше на території Данії електричний літак ALIA CTOL американської компанії Beta Technologies здійснив тестовий політ.
Головні тези:
- Електричний літак ALIA CTOL пролетів 200 кілометрів у Данії під керівництвом компанії Beta Technologies.
- ALIA CTOL може заряджатися менш ніж за годину і долати до 622 кілометрів на одному заряді.
- Завдяки своїй швидкості та екологічній чистоті, цей електричний літак підходить для регіональних польотів.
Електричний літак ALIA CTOL вперше пролетів над Данією
Зазначається, що цього тижня ALIA CTOL здолав 200-кілометрову подорож між аеропортами Сендерборга та Копенгагена, що стало першим у Данії випробувальним польотом літака, який не спалює пальне та може заряджатися менш ніж за годину.
З розмахом крил 15 метрів, ALIA CTOL має розмір фургона Sprinter.
У Beta Technologies зазначають, що їхній електричний літак може долати відстані з максимальною швидкістю 281 кілометр за годину.
Крім того, цей літак викидає до 84 відсотків менше вуглекислого газу, ніж традиційний гелікоптер аналогічного розміру.
Сам ALIA CTOL розроблений для регіональних польотів і може бути налаштований як для пасажирських, так і для вантажних перевезень, маючи до п'яти пасажирських місць.
Компанія Beta Technologies стверджує, що найбільша відстань, яку літак подолав на одному заряді, становить 622 кілометри.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-