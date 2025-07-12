Електричний літак вперше здійснив тестовий політ у Данії
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Електричний літак вперше здійснив тестовий політ у Данії

літак
Джерело:  Euronews

Уперше на території Данії електричний літак ALIA CTOL американської компанії Beta Technologies здійснив тестовий політ.

Головні тези:

  • Електричний літак ALIA CTOL пролетів 200 кілометрів у Данії під керівництвом компанії Beta Technologies.
  • ALIA CTOL може заряджатися менш ніж за годину і долати до 622 кілометрів на одному заряді.
  • Завдяки своїй швидкості та екологічній чистоті, цей електричний літак підходить для регіональних польотів.

Електричний літак ALIA CTOL вперше пролетів над Данією

Зазначається, що цього тижня ALIA CTOL здолав 200-кілометрову подорож між аеропортами Сендерборга та Копенгагена, що стало першим у Данії випробувальним польотом літака, який не спалює пальне та може заряджатися менш ніж за годину.

За словами розробників, повітряне судно можна зарядити за допомогою стандартного швидкого зарядного пристрою для електромобілів лише за 20-40 хвилин.

З розмахом крил 15 метрів, ALIA CTOL має розмір фургона Sprinter.

У Beta Technologies зазначають, що їхній електричний літак може долати відстані з максимальною швидкістю 281 кілометр за годину.

Крім того, цей літак викидає до 84 відсотків менше вуглекислого газу, ніж традиційний гелікоптер аналогічного розміру.

Сам ALIA CTOL розроблений для регіональних польотів і може бути налаштований як для пасажирських, так і для вантажних перевезень, маючи до п'яти пасажирських місць.

Компанія Beta Technologies стверджує, що найбільша відстань, яку літак подолав на одному заряді, становить 622 кілометри.

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