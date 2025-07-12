Электрический самолет впервые совершил тестовый полет в Дании

Впервые на территории Дании электрический самолет ALIA CTOL американской компании Beta Technologies совершил тестовый полет.
Главные тезисы
- ALIA CTOL - первый электрический самолет, который совершил тестовый полет в Дании.
- Электрический самолет ALIA CTOL способен преодолевать расстояния до 622 км на одном заряде, заряжаясь менее чем за час.
- ALIA CTOL предназначен для региональных полетов, обладает скоростью до 281 км/ч и выбрасывает до 84% меньше углекислого газа, чем традиционные вертолеты.
Электрический самолет ALIA CTOL впервые пролетел над Данией
Отмечается, что на этой неделе ALIA CTOL одолел 200-километровое путешествие между аэропортами Сендерборга и Копенгагена, которое стало первым в Дании испытательным полетом самолета, который не сжигает горючее и может заряжаться менее чем через час.
С размахом крыльев 15 метров, ALIA CTOL имеет размер фургона Sprinter.
В Beta Technologies отмечают, что их электрический самолет может преодолевать расстояния с максимальной скоростью 281 километр в час.
Кроме того, этот самолет выбрасывает до 84 процентов меньше углекислого газа, чем традиционный вертолет аналогичного размера.
Сам ALIA CTOL разработан для региональных полетов и может быть сконфигурирован как для пассажирских, так и для грузовых перевозок, имея до пяти пассажирских мест.
Компания Beta Technologies утверждает, что наибольшее расстояние, которое самолет преодолел на одном заряде, составляет 622 километра.
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