Электрический самолет впервые совершил тестовый полет в Дании
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Электрический самолет впервые совершил тестовый полет в Дании

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Источник:  Euronews

Впервые на территории Дании электрический самолет ALIA CTOL американской компании Beta Technologies совершил тестовый полет.

Главные тезисы

  • ALIA CTOL - первый электрический самолет, который совершил тестовый полет в Дании.
  • Электрический самолет ALIA CTOL способен преодолевать расстояния до 622 км на одном заряде, заряжаясь менее чем за час.
  • ALIA CTOL предназначен для региональных полетов, обладает скоростью до 281 км/ч и выбрасывает до 84% меньше углекислого газа, чем традиционные вертолеты.

Электрический самолет ALIA CTOL впервые пролетел над Данией

Отмечается, что на этой неделе ALIA CTOL одолел 200-километровое путешествие между аэропортами Сендерборга и Копенгагена, которое стало первым в Дании испытательным полетом самолета, который не сжигает горючее и может заряжаться менее чем через час.

По словам разработчиков, воздушное судно можно зарядить с помощью стандартного быстрого зарядного устройства для электромобилей всего за 20-40 минут.

С размахом крыльев 15 метров, ALIA CTOL имеет размер фургона Sprinter.

В Beta Technologies отмечают, что их электрический самолет может преодолевать расстояния с максимальной скоростью 281 километр в час.

Кроме того, этот самолет выбрасывает до 84 процентов меньше углекислого газа, чем традиционный вертолет аналогичного размера.

Сам ALIA CTOL разработан для региональных полетов и может быть сконфигурирован как для пассажирских, так и для грузовых перевозок, имея до пяти пассажирских мест.

Компания Beta Technologies утверждает, что наибольшее расстояние, которое самолет преодолел на одном заряде, составляет 622 километра.

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