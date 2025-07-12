Электрический самолет впервые совершил тестовый полет в Дании

Электрический самолет ALIA CTOL впервые пролетел над Данией

Отмечается, что на этой неделе ALIA CTOL одолел 200-километровое путешествие между аэропортами Сендерборга и Копенгагена, которое стало первым в Дании испытательным полетом самолета, который не сжигает горючее и может заряжаться менее чем через час.

По словам разработчиков, воздушное судно можно зарядить с помощью стандартного быстрого зарядного устройства для электромобилей всего за 20-40 минут. Поделиться

С размахом крыльев 15 метров, ALIA CTOL имеет размер фургона Sprinter.

В Beta Technologies отмечают, что их электрический самолет может преодолевать расстояния с максимальной скоростью 281 километр в час.

Кроме того, этот самолет выбрасывает до 84 процентов меньше углекислого газа, чем традиционный вертолет аналогичного размера.

Сам ALIA CTOL разработан для региональных полетов и может быть сконфигурирован как для пассажирских, так и для грузовых перевозок, имея до пяти пассажирских мест.

Компания Beta Technologies утверждает, что наибольшее расстояние, которое самолет преодолел на одном заряде, составляет 622 километра.