Первый электромобиль на солнечных батареях, способный заряжаться прямо посреди дороги, появится на рынке уже к концу этого года.

Что известно о первом автомобиле, способном заряжаться прямо в дороге

Стартап-компания отметила, что до конца 2025 года начнет поставки первых автомобилей клиентам, выполнив почти 50 тыс. заказов.

Разработанная модель, как говорится, способна проехать до 640 км от одного заряда.

При этом технология на солнечных батареях позволяет транспортному средству проезжать до 64 км без подзарядки в день.

Технология работает даже в пасмурную погоду.

Aptera Motors

Создавая суперэффективный автомобиль, мы можем использовать меньшую батарею, что делает его более доступным по цене, и мы можем ездить на большие расстояния, отмечает соучредитель Aptera Motors Стив Фамбро. Поделиться

Aptera утверждает, что уже имеет более 46 тыс. предварительных заказов из-за почти трехлетнего отставания от графика.

Что известно о необычном электромобиле на солнечных батареях

Стартап использовал краудфандинг, чтобы привлечь к участию обычных людей, и последние 60 миллионов долларов помогли завершить производство.

По словам Aptera, модель втрое эффективнее стандартного электромобиля, а аэродинамическое сопротивление уменьшилось на 50%. Aptera обещает разгоняться с нуля до 100 километров в час менее чем за шесть секунд.

Внутри Aptera выглядит как космический корабль с изогнутыми формами и природными текстурами.