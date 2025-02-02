Перший електромобіль на сонячних батареях, здатний заряджатись прямо посеред дороги, з'явиться на ринку вже до кінця цього року.

Що відомо про перший автомобіль, здатний заряджатись прямо в дорозі

Стартап-компанія зазначила, що до кінця 2025 року розпочне поставки перших автівок клієнтам, виконавши майже 50 тис замовлень.

Розроблена модель, як зазначається, здатна проїхати до 640 км від одного заряду.

При цьому технологія на сонячних батареях дозволяє транспортному засобу проїзджати до 64 кілометрів без підзарядки на день.

Технологія працює навіть у похмуру погоду.

Aptera Motors

Створюючи суперефективний автомобіль, ми можемо використовувати меншу батарею, що робить його більш доступним за ціною, і ми можемо їздити на більші відстані, — зазначає співзасновник Aptera Motors Стів Фамбро. Поширити

Aptera стверджує, що вже має понад 46 тис попередніх замовлень через майже трирічне відставання від графіка.

Що відомо про незвичайний електромобіль на сонячних батареях

Стартап використав краудфандинг, щоб залучити до участі звичайних людей, і останні 60 мільйонів доларів допомогли завершити виробництво.

За словами Aptera, модель втричі ефективніша за стандартний електромобіль, а аеродинамічний опір зменшився на 50%. Aptera обіцяє розганятися з нуля до 100 кілометрів на годину менш ніж за шість секунд.

Всередині Aptera виглядає як космічний корабель з вигнутими формами та природними текстурами.