Перший електромобіль на сонячних батареях, здатний заряджатись прямо посеред дороги, з'явиться на ринку вже до кінця цього року.
Головні тези:
- Перший електромобіль на сонячних батареях від Aptera Motors потрапить на ринок до кінця 2025 року, здатний проїхати до 640 км від одного заряду.
- Aptera Motors розробив інноваційну модель, яка може проїхати до 64 кілометрів без підзарядки на день, навіть у похмуру погоду.
- Новий електрокар Aptera обіцяє стати у три рази ефективнішим за стандартні електромобілі, а його аеродинамічний опір зменшився на 50%.
Що відомо про перший автомобіль, здатний заряджатись прямо в дорозі
Стартап-компанія зазначила, що до кінця 2025 року розпочне поставки перших автівок клієнтам, виконавши майже 50 тис замовлень.
Розроблена модель, як зазначається, здатна проїхати до 640 км від одного заряду.
При цьому технологія на сонячних батареях дозволяє транспортному засобу проїзджати до 64 кілометрів без підзарядки на день.
Технологія працює навіть у похмуру погоду.
Aptera стверджує, що вже має понад 46 тис попередніх замовлень через майже трирічне відставання від графіка.
Що відомо про незвичайний електромобіль на сонячних батареях
Стартап використав краудфандинг, щоб залучити до участі звичайних людей, і останні 60 мільйонів доларів допомогли завершити виробництво.
За словами Aptera, модель втричі ефективніша за стандартний електромобіль, а аеродинамічний опір зменшився на 50%. Aptera обіцяє розганятися з нуля до 100 кілометрів на годину менш ніж за шість секунд.
Всередині Aptera виглядає як космічний корабель з вигнутими формами та природними текстурами.
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