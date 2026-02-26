Електромагнітне поле сонячних панелей може дезорієнтувати бджіл — чим це загрожує людству
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Електромагнітне поле сонячних панелей може дезорієнтувати бджіл — чим це загрожує людству

бджоли
Джерело:  УНІАН

Сонячні панелі мають "темну сторону", про яку до недавнього часу воліли мовчати і яка впливає на бджіл.

Головні тези:

  • Електромагнітне поле сонячних панелей може дезорієнтувати бджіл та призводити до загибелі колоній, що негативно впливає на запилення рослин і екосистеми в цілому.
  • Дослідження показують, що штучні ЕМП сонячних установок порушують здатність бджіл орієнтуватися в просторі, що важливо для навігації та забезпечення виживання колоній.
  • Вплив ЕМП на бджіл може призвести до стресової реакції та ускладнення процесів запилення, що загрожує біорізноманіттю та світовим екосистемам.

ЕМП сонячних панелей негативно впливає на бджіл

Людина і природа постійно впливають на середовище існування одне одного. У США, де кількість сонячних установок зростає в геометричній прогресії, у медоносних бджіл і панелей склалися особливі "стосунки". Бджолам байдуже до електроенергії, яку ми виробляємо. Їх приваблює тепло і укриття, яке вони знаходять за панелями – на перший погляд, це ідеальне місце для роїння і будівництва вуликів. Здається, що в цьому поганого?

Якщо бджоли "щасливі", а панелі працюють справно, то в чому проблема? Однак якщо зазирнути глибше – туди, де діють невидимі процеси – з'ясовується, що сонячні установки запускають небезпечний механізм, пише EcoPortal. Екологічні дослідження показують, що таке сусідство не йде на користь ні бджолам, ні екосистемі в цілому.

Сонячні панелі випромінюють електромагнітне поле (ЕМП), яке не є небезпечним або шкідливим для здоров'я людини, тварин або рослин. Це неіонізуюче випромінювання вкрай низького рівня, порівнянне з тим, що виходить від більшості побутових приладів.

Дослідження підтверджують, що ці поля не загрожують фізичному здоров'ю бджіл безпосередньо. Навпаки, бджоли самі використовують природне магнітне поле Землі для навігації. У їхніх тілах є спеціальний орган, який працює як крихітна вбудована стрілка біологічного компаса. Але в світі, перенасиченому технікою, ЕМП від сонячних панелей починає впливати на поведінку комах, навіть не руйнуючи їх організм фізично.

Згідно з недавніми дослідженнями, будь-яке електромагнітне втручання може дезорієнтувати бджіл. Штучні ЕМП порушують здатність медоносів орієнтуватися в просторі. Це призводить до того, що бджоли-фуражири (збирачі нектару) губляться і не можуть знайти дорогу назад до вулика. У гіршому випадку колонія просто гине, оскільки робочих особин, що залишилися, не вистачає для виживання сім'ї.

Наслідки можуть бути катастрофічними, адже бджоли – це найважливіший гвинтик у механізмі природи, необхідний для запилення рослин. Вчені з Університету Талька в Чилі виявили, що у бджіл, які піддаються впливу електромагнітних полів, різко підвищується температура тіла – по суті, виникає фізіологічна стресова реакція. Цей стрес значно ускладнює процеси запилення і навігації.

За деякими оцінками, якщо бджоли вимруть, світові екосистеми можуть занепасти всього за чотири роки. Кожному власнику сонячних батарей важливо розуміти свою роль у цьому процесі і пам'ятати про тих, хто запилює наші сади.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Що ховає Антарктида під крижаною "ковдрою" — дані інноваційного дослідження
Антарктида
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Тюлені-монахи мають приховану "підводну мову" — дані дослідження
тюлень
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці б'ють на сполох через деоксигенацію океану — дані дослідження
океан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?