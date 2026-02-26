Електромагнітне поле сонячних панелей може дезорієнтувати бджіл — чим це загрожує людству

Сонячні панелі мають "темну сторону", про яку до недавнього часу воліли мовчати і яка впливає на бджіл.
Головні тези:
- Електромагнітне поле сонячних панелей може дезорієнтувати бджіл та призводити до загибелі колоній, що негативно впливає на запилення рослин і екосистеми в цілому.
- Дослідження показують, що штучні ЕМП сонячних установок порушують здатність бджіл орієнтуватися в просторі, що важливо для навігації та забезпечення виживання колоній.
- Вплив ЕМП на бджіл може призвести до стресової реакції та ускладнення процесів запилення, що загрожує біорізноманіттю та світовим екосистемам.
ЕМП сонячних панелей негативно впливає на бджіл
Людина і природа постійно впливають на середовище існування одне одного. У США, де кількість сонячних установок зростає в геометричній прогресії, у медоносних бджіл і панелей склалися особливі "стосунки". Бджолам байдуже до електроенергії, яку ми виробляємо. Їх приваблює тепло і укриття, яке вони знаходять за панелями – на перший погляд, це ідеальне місце для роїння і будівництва вуликів. Здається, що в цьому поганого?
Якщо бджоли "щасливі", а панелі працюють справно, то в чому проблема? Однак якщо зазирнути глибше – туди, де діють невидимі процеси – з'ясовується, що сонячні установки запускають небезпечний механізм, пише EcoPortal. Екологічні дослідження показують, що таке сусідство не йде на користь ні бджолам, ні екосистемі в цілому.
Сонячні панелі випромінюють електромагнітне поле (ЕМП), яке не є небезпечним або шкідливим для здоров'я людини, тварин або рослин. Це неіонізуюче випромінювання вкрай низького рівня, порівнянне з тим, що виходить від більшості побутових приладів.
Згідно з недавніми дослідженнями, будь-яке електромагнітне втручання може дезорієнтувати бджіл. Штучні ЕМП порушують здатність медоносів орієнтуватися в просторі. Це призводить до того, що бджоли-фуражири (збирачі нектару) губляться і не можуть знайти дорогу назад до вулика. У гіршому випадку колонія просто гине, оскільки робочих особин, що залишилися, не вистачає для виживання сім'ї.
Наслідки можуть бути катастрофічними, адже бджоли – це найважливіший гвинтик у механізмі природи, необхідний для запилення рослин. Вчені з Університету Талька в Чилі виявили, що у бджіл, які піддаються впливу електромагнітних полів, різко підвищується температура тіла – по суті, виникає фізіологічна стресова реакція. Цей стрес значно ускладнює процеси запилення і навігації.
За деякими оцінками, якщо бджоли вимруть, світові екосистеми можуть занепасти всього за чотири роки. Кожному власнику сонячних батарей важливо розуміти свою роль у цьому процесі і пам'ятати про тих, хто запилює наші сади.
