Электромагнитное поле солнечных панелей может дезориентировать пчел — чем это грозит человечеству

Солнечные панели имеют "темную сторону", о которой до недавнего времени предпочитали молчать и влияющие на пчел.

ЭМП солнечных панелей отрицательно влияет на пчел

Человек и природа постоянно влияют на среду обитания друг друга. В США, где количество солнечных установок растет в геометрической прогрессии, у медоносных пчел и панелей сложились особые "отношения". Пчелам безразлично к электроэнергии, которую мы производим. Их привлекает тепло и укрытие, которое они находят за панелями — на первый взгляд это идеальное место для роения и строительства ульев. Кажется, что в этом плохого?

Если пчелы "счастливы", а панели работают исправно, то в чем проблема? Однако если заглянуть глубже — туда, где действуют невидимые процессы, выясняется, что солнечные установки запускают опасный механизм, пишет EcoPortal. Экологические исследования показывают, что такое соседство не идет на пользу ни пчелам, ни экосистеме в целом.

Солнечные панели излучают электромагнитное поле (ЭМП), которое не является опасным или вредным для здоровья человека, животных или растений. Это неионизирующее излучение крайне низкого уровня, сравнимое с тем, что исходит от большинства бытовых приборов.

Исследования подтверждают, что эти поля не угрожают физическому здоровью пчел напрямую. Напротив, пчелы сами используют природное магнитное поле Земли для навигации. В их телах есть специальный орган, работающий как крошечная встроенная стрелка биологического компаса. Но в мире, перенасыщенном техникой, ЭМП от солнечных панелей начинает оказывать влияние на поведение насекомых, даже не разрушая их организм физически. Поделиться

Согласно недавним исследованиям, любое электромагнитное вмешательство может дезориентировать пчел. Искусственные ЭМП нарушают способность медоносов ориентироваться в пространстве. Это приводит к тому, что пчелы-фуражиры (собиратели нектара) теряются и не могут найти обратный путь к улью. В худшем случае колония просто погибает, поскольку оставшихся рабочих особей не хватает для выживания семьи.

Последствия могут быть катастрофическими, ведь пчелы — это самый важный винтик в механизме природы, необходимый для опыления растений. Ученые из Университета Талька в Чили обнаружили, что у пчел, подвергающихся воздействию электромагнитных полей, резко повышается температура тела — по сути, возникает физиологическая стрессовая реакция. Этот стресс значительно усложняет процессы опыления и навигации.

По некоторым оценкам, если пчелы вымрут, мировые экосистемы могут прийти в упадок всего за четыре года. Каждому владельцу солнечных батарей важно понимать свою роль в этом процессе и помнить о тех, кто опыляет наши сады.