За інформацією медиків та епідеміологів, після завершення пандемії COVID-19, найбільш загрозливими для людства залишаються малярія, ВІЛ та туберкульоз, від яких щорічно помирає близько 2 млн людей. Однак однією з найбільших загроз для людства буде ще одна стрімко поширювана інфекція.

Яка інфекція може викликати нову пандемію у 2025 році

Зазначається, що у 2025 році однією з найбільших загроз для здоров’я людей на планеті та світової економіки буде пташиний грип H5N1.

Він широко поширюється серед диких і домашніх тварин, серед яких вже не тільки птахи, а й коти, велика рогата худоба та коні.

У США наразі фіксують 61 випадок зараження людей, що значно перевищує попередній рівень захворюванності.

Епідеміологи досліджують тварину, померлу від пташиного грипу

Більша частина випадків пов’язана з контактами сільгоспвиробників із хворими тваринами або вживанням сирого молока.

Наразі H5N1 не має шляхів передачі від людини до людини, що суттєво зменшує ризик передачі інфекції, однак результати останніх досліджень вказують на те, що певні мутації, можуть зробити таку передачу цілком можливою.

Низка країн вже розробляє плани з підготовки до ймовірної пандемії.

Зокрема, Велика Британія вже закупила 5 млн доз вакцини проти H5N1.

Навіть без передачі від людини до людини пташиний грип може мати серйозні наслідки для галузі тваринництва та економіки.

Зростання кількості хворих тварин може призвести до проблем із забезпеченням продовольства та гуманітарних викликів.

Що відомо про останні виявлені мутації H5N1

У США вчені виявили нову мутацію пташиного грипу завдяки якій він може краще пристосовуватися до дихальних шляхів людини.

Експерти Центру з контролю і профілактики захворювань знайшли невеликий відсоток вірусу з генетичними змінами в горлі важкохворого пацієнта.

Вони можуть підвищити здатність вірусу зв'язуватися з певними клітинними рецепторами у верхніх дихальних шляхах.

Водночас у птахів, зокрема у домашньої птиці, яка вважається джерелом первинної інфекції пацієнта, цієї мутації не знайшли.