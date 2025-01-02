По информации медиков и эпидемиологов, после завершения пандемии COVID-19 наиболее угрожающими для человечества остаются малярия, ВИЧ и туберкулез, от которых ежегодно умирает около 2 млн человек. Однако одной из самых больших угроз для человечества будет еще одна стремительно распространяющаяся инфекция.

Какая инфекция может вызвать новую пандемию в 2025 году

Отмечается, что в 2025 году одной из самых больших угроз для здоровья людей на планете и мировой экономике будет птичий грипп H5N1.

Он широко распространяется среди диких и домашних животных, среди которых уже не только птицы, но и кошки, крупный рогатый скот и лошади.

В США фиксируют 61 случай заражения людей, что значительно превышает предыдущий уровень заболеваемости.

Эпидемиологи исследуют животное, умершее от птичьего гриппа

Большая часть случаев связана с контактами сельхозпроизводителей с больными животными или употреблением сырого молока.

Пока H5N1 не имеет путей передачи от человека к человеку, что существенно уменьшает риск передачи инфекции, однако результаты последних исследований указывают на то, что определенные мутации могут сделать такую передачу вполне возможной.

Ряд стран уже разрабатывает планы подготовки к вероятной пандемии.

В частности, Великобритания уже закупила 5 млн. доз вакцины против H5N1.

Даже без передачи от человека к человеку птичий грипп может иметь серьезные последствия для животноводства и экономики.

Рост числа заболевших животных может привести к проблемам с обеспечением продовольствия и гуманитарных вызовов.

Что известно о последних обнаруженных мутациях H5N1

В США ученые обнаружили новую мутацию птичьего гриппа, благодаря которой он может лучше приспосабливаться к дыхательным путям человека.

Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили небольшой процент вируса с генетическими изменениями в горле тяжелобольного пациента.

Они могут повысить способность вируса связываться с определенными клеточными рецепторами в верхних дыхательных путях.

В то же время, у птиц, в частности у домашней птицы, которая считается источником первичной инфекции пациента, этой мутации не нашли.