Естонія втратила право на проведення ЧЄ з фехтування — до чого тут Росія та Білорусь

Міжнародна федерація фехтування (FIE) повідомила Естонський союз фехтування про те, що право проведення чемпіонату Європи, який мав відбутися в червні 2026 року в Таллінні, передано Франції.

Як повідомив генеральний секретар Естонського союзу фехтування Айвар Паалберг, рішення було прийняте ще 14 січня, проте естонську сторону повідомили про нього тільки зараз.

Естонії відмовили у проведенні чемпіонату через те, що вона не гарантувала видачі віз спортсменам з Росії та Білорусі.

Наприкінці минулого року віцеканцлер Міністерства культури з питань спорту Райдо Мітта заявив, що "позиція уряду однозначна: спортсменам із РФ та РБ візи не видаються, діє нульова толерантність і винятків не буде".

У 2022 році російських і білоруських фехтувальників відсторонили від міжнародних командних змагань через повномасштабне вторгнення Москви в Україну.

У листопаді виконавчий комітет Міжнародної федерації дзюдо вслід за Білорусією зняв санкції з Росії. У заяві комітету йдеться, що МФД "пройшла період значного геополітичного тиску з виваженою відповідальністю, забезпечуючи подальшу єдність спільноти дзюдо та безпеку й справедливість змагань для всіх спортсменів усіх країн" і що після відновлення повного національного представництва білоруських спортсменів, МФД "вважає за доцільне дозволити участь російських спортсменів на рівних умовах".