Эстония потеряла право на проведение ЧЕ по фехтованию — причем здесь Россия и Беларусь
ЧЕ
Источник:  ERR

Международная федерация фехтования (FIE) сообщила Эстонский союз фехтования о том, что право проведения чемпионата Европы, которое должно было состояться в июне 2026 года в Таллинне, передано Франции.

Главные тезисы

  • Отказ выдачи виз российским и белорусским спортсменам привел к потере Эстонией права на проведение Чемпионата Европы по фехтованию.
  • Принятое решение связано с отрицательной позицией правительства Эстонии по поводу участия спортсменов из РФ и СБ в зарубежных соревнованиях.

Как сообщил генеральный секретарь Эстонского союза фехтования Айвар Паалберг, решение было принято еще 14 января, однако эстонскую сторону сообщили о нем только сейчас.

Эстонии отказали в проведении чемпионата из-за того, что она не гарантировала выдачу виз спортсменам из России и Беларуси.

В конце прошлого года вицеканцлер Министерства культуры по вопросам спорта Райдо Митта заявил, что "позиция правительства однозначна: спортсменам из РФ и СБ визы не выдаются, действует нулевая толерантность и исключений не будет".

В 2022 году российских и белорусских фехтовальщиков отстранили от международных командных соревнований из-за полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

В ноябре исполнительный комитет Международной федерации дзюдо вслед за Белоруссией снял санкции с России. В заявлении комитета говорится, что МФД "прошла период значительного геополитического давления с взвешенной ответственностью, обеспечивая дальнейшее единство сообщества дзюдо и безопасность и справедливость соревнований для всех спортсменов всех стран" и что после возобновления полного национального представительства белорусских спортсменов, МФД "считает целесообразным разрешить участие российских".

