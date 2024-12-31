Eurovision Awards 2024. Дует аlyona аlyona і Jerry Heil отримав відзнаку

Премія Eurovision Awards 2024 відзначила українських співачок аlyona аlyona і Jerry Heil, які цього року представляли Україну на Євробаченні, в номінації "Творче бачення"
Головні тези:
- Дует аlyona аlyona і Jerry Heil визнані переможцями в номінації “Творче бачення” на Премії Eurovision Awards 2024.
- Відомі артисти, які взяли участь у Євробаченні-2024, отримали відзнаки у різних категоріях, визначених глядачами під час онлайн-голосування.
- Українські співачки Jerry Heil та alyona alyona піднесли прапор України високо на європейських та світових музичних платформах.
Дует аlyona аlyona і Jerry Heil отримав відзнаку Eurovision Awards 2024
На Eurovision Awards 2024 оголосили переможців серед артистів, які брали участь у пісенному конкурсі "Євробачення" у Мальме. Український дует аlyona аlyona і Jerry Heil переміг в номінації "Творче бачення" (Artistic Vision).
Переможців визначали єврофани шляхом онлайн-голосування у 12 категоріях. Голосування тривало з 6 по 10 грудня у спеціальному застосунку. За українок віддали свої голоси 34,1% респондентів.
Номер alyona alyona і Jerry Heil, який приніс артисткам перемогу в номінації "Творче бачення", створила для них українська кліпмейкерка Таню Муіньо.
Про це повідомляється на сайті eurovision.tv.
В інших номінаціях переможцями стали:
Vocal Powerhouse 2024 — Nemo
Miss Congeniality 2024 — Baby Lasagna
Onstage Ensemble 2024 — Маріна Сатті
Luscious Locks 2024 — Сільвестр Белт
Style Icon 2024 — Bambie Thug
Choreo Monarch 2024 — Marcus & Martinus
Most Rizz 2024 — Анджеліна Манго
Total Slay 2024 — Силія Капсіс
Non-Qualifying Show-Stopper 2024 — Aiko
Music Video 2024 — Baby Lasagna
#ALBM Cover of the Year 2024 — Сільвестр Белт, Rush
Успіх Jerry Heil та alyona alyona на Євробаченні-2024
Конкурсна пісня Teresa & Maria, з якою Jerry Heil та alyona alyona беруть участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2024", потрапила до музичних добірок на Spotify, Apple Music та iTunes
Відповідні дані оприлюднені на платформі Kworb.
Українські співачки Jerry Heil та alyona alyona, які цьогоріч представляють Україну на Євробаченні в Мальме, потрапили в музичні чарти 27 країн світу з конкурсною піснею Teresa & Maria.
Так, станом на 9 травня їхній сингл опинився в чартах на Spotify у пʼяти країнах: в Україні — на 4-й сходинці, Литві — 10-та сходинка, Естонії — 77-ме місце, Латвії — 124-та позиція та Фінляндії — 170-те місце.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-