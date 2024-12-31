Eurovision Awards 2024. Дует аlyona аlyona і Jerry Heil отримав відзнаку

Премія Eurovision Awards 2024 відзначила українських співачок аlyona аlyona і Jerry Heil, які цього року представляли Україну на Євробаченні, в номінації "Творче бачення"

Дует аlyona аlyona і Jerry Heil отримав відзнаку Eurovision Awards 2024

На Eurovision Awards 2024 оголосили переможців серед артистів, які брали участь у пісенному конкурсі "Євробачення" у Мальме. Український дует аlyona аlyona і Jerry Heil переміг в номінації "Творче бачення" (Artistic Vision).

Переможців визначали єврофани шляхом онлайн-голосування у 12 категоріях. Голосування тривало з 6 по 10 грудня у спеціальному застосунку. За українок віддали свої голоси 34,1% респондентів.

Номер alyona alyona і Jerry Heil, який приніс артисткам перемогу в номінації "Творче бачення", створила для них українська кліпмейкерка Таню Муіньо.

Про це повідомляється на сайті eurovision.tv.

В інших номінаціях переможцями стали:

Vocal Powerhouse 2024 — Nemo

Miss Congeniality 2024 — Baby Lasagna

Onstage Ensemble 2024 — Маріна Сатті

Luscious Locks 2024 — Сільвестр Белт

Style Icon 2024 — Bambie Thug

Choreo Monarch 2024 — Marcus & Martinus

Most Rizz 2024 — Анджеліна Манго

Total Slay 2024 — Силія Капсіс

Non-Qualifying Show-Stopper 2024 — Aiko

Music Video 2024 — Baby Lasagna

#ALBM Cover of the Year 2024 — Сільвестр Белт, Rush

Успіх Jerry Heil та alyona alyona на Євробаченні-2024

Конкурсна пісня Teresa & Maria, з якою Jerry Heil та alyona alyona беруть участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2024", потрапила до музичних добірок на Spotify, Apple Music та iTunes

Відповідні дані оприлюднені на платформі Kworb.

Українські співачки Jerry Heil та alyona alyona, які цьогоріч представляють Україну на Євробаченні в Мальме, потрапили в музичні чарти 27 країн світу з конкурсною піснею Teresa & Maria.

Так, станом на 9 травня їхній сингл опинився в чартах на Spotify у пʼяти країнах: в Україні — на 4-й сходинці, Литві — 10-та сходинка, Естонії — 77-ме місце, Латвії — 124-та позиція та Фінляндії — 170-те місце.