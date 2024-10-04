За інформацією міжурядової групи експертів зі зміни клімату під егідою ООН, велика кількість природних катаклізмів останнім часом спричинена прискореним кругообігом води на планеті внаслідок глобального потепління.

Чому глобальне потепління супроводжується масштабними руйнівними катаклізмами по всій Землі

Зазначається, що у розвинених країнах зазвичай кількість загиблих та постраждалих від стихійних лих менша, ніж в бідних, однак останнім часом переважна більшість економічно розвинених країн виявилась неготовою до масштабів хвилі повеней, зсувів грунтів та ураганів, спричинених екстремальними погодними умовами.

Підкреслюється, що саме прискорення кругообігу води на планеті внаслідок кліматичних змін є причиною почастішання різких коливань погоди.

Наслідки глобального потепління

Через високі концентрації парникових газів в атмосфері відбувається підвищення температури на поверхні Землі та в океанах.

Зі свого боку внаслідок нагрівання океани насичують повітря вологою в процесі випаровування і живлять щільні хмари, здатні за короткий термін часу скидати аномально велику кількість опадів.

Якими наслідками загрожує людству подальше зростання температури на Землі

Науковець з з питань моря та клімату і керівник власної консалтингової фірми у Вашингтоні Дебора Броснан зазначає, що чим більше зростає температура атмосферного повітря, тим більше вологи там здатно утримуватись.

Приріст складає в середньому на 7% більше води на кожен 1 градус потепління.

Якщо ви враховуєте, що температура зараз на 1,2°C вища, це означає, що сильні опади в середньому на 8% інтенсивніші, — пояснює Дебора Броснан. Поширити

Зазначається, що проблема існує через те, що більшість людских поселень від великих до малих, будувалась для існування у зовсім інших кліматичних умовах.

Сучасні людські поселення не адаптовані для існування в умовах тривалих і інтенсивних опадів.

При цьому різні прояви наслідків глобального потепління можуть накладатись один на одне та посилювати руйнівний вплив.

Від спеки поверхневі грунти пересихають і стають твердішими, що ускладнює процес поглинання ними дощової води, а отже зростає ризик повені. Крім того, тепло від нагрітої землі підживлює силу шторму над нею.

Але здатність громад справлятися з повенями все ще залежить від місцевих обставин, таких як рівень ерозії ґрунту та вирубки лісів, міцність мостів, дамб і захисних споруд від повеней.