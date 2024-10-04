Специалисты из ООН назвали причину большинства природных катаклизмов последнего времени
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Специалисты из ООН назвали причину большинства природных катаклизмов последнего времени

Наводнение в Чехии
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Источник:  Bloomberg

По информации межправительственной группы экспертов по изменению климата под эгидой ООН, большое количество природных катаклизмов в последнее время вызвано ускоренным круговоротом воды на планете в результате глобального потепления.

Главные тезисы

  • Ускоренный круговорот воды на планете в результате глобального потепления является причиной учащения природных катаклизмов.
  • Повышение температуры на Земле вызвано высокими концентрациями парниковых газов, что приводит к увеличению осадков и интенсивности стихийных бедствий.
  • Современные человеческие поселения не адаптированы к существованию в условиях длительных и интенсивных осадков, что увеличивает риск наводнений.
  • Увеличение температуры атмосферы способствует удерживанию большего количества влаги, что усиливает интенсивность осадков.
  • Разрушительные последствия климатических изменений могут усугубляться взаимодействием различных проявлений, таких как пересыхание почв и увеличение силы штормов.

Почему глобальное потепление сопровождается масштабными разрушительными катаклизмами по всей Земле.

Отмечается, что в развитых странах обычно число погибших и пострадавших от стихийных бедствий меньше, чем в бедных, однако в последнее время подавляющее большинство экономически развитых стран оказалось неготовым к масштабам волны наводнений, оползням и ураганам, вызванным экстремальными погодными условиями.

Подчеркивается, что именно ускорение круговорота воды на планете в результате климатических изменений является причиной учащения резких колебаний погоды.

Глобальное потепление вызывает ускоренный круговорот воды и разрушительные стихийные бедствия.
Последствия глобального потепления

Из-за высоких концентраций парниковых газов в атмосфере происходит повышение температуры на поверхности Земли и в океанах.

Со своей стороны в результате нагревания океаны насыщают воздух влагой в процессе испарения и питают плотные облака, способные за короткий срок сбрасывать аномально большое количество осадков.

Какими последствиями грозит человечеству дальнейший рост температуры на Земле

Ученый по морю и климату и руководитель собственной консалтинговой фирмы в Вашингтоне Дебора Броснан отмечает, что чем больше растет температура атмосферного воздуха, тем больше влаги там способно удерживаться.

Прирост составляет в среднем на 7% больше воды на каждый 1 градус потепления.

Если вы учитываете, что температура сейчас на 1,2°C выше, значит сильные осадки в среднем на 8% интенсивнее, — объясняет Дебора Броснан.

Отмечается, что проблема существует из-за того, что большинство человеческих поселений от больших до малых строилось для существования в совсем других климатических условиях.

Современные человеческие поселения не адаптированы к существованию в условиях длительных и интенсивных осадков.

При этом разные проявления последствий глобального потепления могут накладываться друг на друга и усугублять разрушительное воздействие.

От жары поверхностные почвы пересыхают и становятся жестче, что затрудняет процесс поглощения ими дождевой воды, а значит, возрастает риск наводнения. Кроме того, тепло от нагретой земли подпитывает силу шторма над ней.

Но способность общин справляться с наводнениями все еще зависит от местных обстоятельств, таких как уровень эрозии почвы и вырубки лесов, крепость мостов, дамб и защитных сооружений от наводнений.

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