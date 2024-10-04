По информации межправительственной группы экспертов по изменению климата под эгидой ООН, большое количество природных катаклизмов в последнее время вызвано ускоренным круговоротом воды на планете в результате глобального потепления.
Главные тезисы
- Ускоренный круговорот воды на планете в результате глобального потепления является причиной учащения природных катаклизмов.
- Повышение температуры на Земле вызвано высокими концентрациями парниковых газов, что приводит к увеличению осадков и интенсивности стихийных бедствий.
- Современные человеческие поселения не адаптированы к существованию в условиях длительных и интенсивных осадков, что увеличивает риск наводнений.
- Увеличение температуры атмосферы способствует удерживанию большего количества влаги, что усиливает интенсивность осадков.
- Разрушительные последствия климатических изменений могут усугубляться взаимодействием различных проявлений, таких как пересыхание почв и увеличение силы штормов.
Почему глобальное потепление сопровождается масштабными разрушительными катаклизмами по всей Земле.
Отмечается, что в развитых странах обычно число погибших и пострадавших от стихийных бедствий меньше, чем в бедных, однако в последнее время подавляющее большинство экономически развитых стран оказалось неготовым к масштабам волны наводнений, оползням и ураганам, вызванным экстремальными погодными условиями.
Подчеркивается, что именно ускорение круговорота воды на планете в результате климатических изменений является причиной учащения резких колебаний погоды.
Из-за высоких концентраций парниковых газов в атмосфере происходит повышение температуры на поверхности Земли и в океанах.
Со своей стороны в результате нагревания океаны насыщают воздух влагой в процессе испарения и питают плотные облака, способные за короткий срок сбрасывать аномально большое количество осадков.
Какими последствиями грозит человечеству дальнейший рост температуры на Земле
Ученый по морю и климату и руководитель собственной консалтинговой фирмы в Вашингтоне Дебора Броснан отмечает, что чем больше растет температура атмосферного воздуха, тем больше влаги там способно удерживаться.
Прирост составляет в среднем на 7% больше воды на каждый 1 градус потепления.
Отмечается, что проблема существует из-за того, что большинство человеческих поселений от больших до малых строилось для существования в совсем других климатических условиях.
Современные человеческие поселения не адаптированы к существованию в условиях длительных и интенсивных осадков.
При этом разные проявления последствий глобального потепления могут накладываться друг на друга и усугублять разрушительное воздействие.
От жары поверхностные почвы пересыхают и становятся жестче, что затрудняет процесс поглощения ими дождевой воды, а значит, возрастает риск наводнения. Кроме того, тепло от нагретой земли подпитывает силу шторма над ней.
Но способность общин справляться с наводнениями все еще зависит от местных обстоятельств, таких как уровень эрозии почвы и вырубки лесов, крепость мостов, дамб и защитных сооружений от наводнений.
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