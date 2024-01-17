ФІФА обрала найкращий гол 2023 року — відео

Під час урочистої церемонії нагородження The Best FIFA Football Awards 15 січня в Лондоні було вручено премію Пушкаша за найкращий гол 2023 року
ФІФА обрала найкращий гол 2023 року
Володарем цієї нагороди став Гільєрме Мадруга з бразильського "Ботафого".
Мадруга забив цей гол у бразильській серії Б. 23-річний футболіст виступає на позиції опорного півзахисника. В його активі 46 матчів, 2 голи та 3 асисти у клубній кар'єрі.
Від 2024 року Гільєрме грає за "Куябу" з Серії А. Сезон-2024 стане для нього дебютним у Серії А, до цього він не грав у елітному дивізіоні.
ФІФА назвала ім'я найкращого футболіста 2023 року
У боротьбі за престижний приз аргентинець обійшов Ерлінга Голанда ("Манчестер Сіті" / збірна Норвегії) та Кіліана Мбаппе (ПСЖ / збірна Франції).
Мессі та Голанд набрали однакову кількість балів — по 48, але нагороду отримав аргентинець через більшу кількість голосів капітанів національних команд.
Мессі втретє виграв нагороду FIFA The Best як найкращий футболіст року. Раніше він став володарем цього призу 2019-го та 2022-го.
Додамо, що приз найкращій футболістці 2023 року отримала іспанка Айтана Бонматі, яка виступає за "Барселону".
Зазначимо, що найкращого футболіста 2023 року визначали головні тренери й капітани національних збірних, а також журналісти та вболівальники, які голосували на сайті ФІФА. Враховувалися виступи гравців у період від 19 грудня 2022-го до 20 серпня 2023 року.
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