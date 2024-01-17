ФИФА выбрала лучший гол 2023 года — видео

Во время торжественной церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 15 января в Лондоне была вручена премия Пушкаша за лучший гол 2023 года

ФИФА выбрала лучший гол 2023 года

Обладателем этой награды стал Гильерме Мадруг из бразильского "Ботафого".

Мадруг забил этот гол в бразильской серии Б. 23-летний футболист выступает на позиции опорного полузащитника. В его активе 46 матчей, 2 гола и 3 ассиста в клубной карьере.

С 2024 года Гильерме играет за "Куябу" из Серии А. Сезон-2024 станет для него дебютным в Серии А, до этого он не играл в элитном дивизионе.

Botafogo’s Guilherme Madruga wins the Puskas Award for this goal.🚲



🎥 via @FIFAWorldCuppic.twitter.com/RevKTnNgpz — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 15, 2024

ФИФА назвала имя лучшего футболиста 2023 года

В борьбе за престижный приз аргентинец обошел Эрлинга Голанда ("Манчестер Сити"/ сборная Норвегии) и Килиана Мбаппе (ПСЖ/ сборная Франции).

Месси и Голанд набрали одинаковое количество баллов по 48, но награду получил аргентинец из-за большего количества голосов капитанов национальных команд.

Месси третий раз выиграл награду FIFA The Best как лучший футболист года. Ранее он стал обладателем этого приза 2019-го и 2022-го.

Приз лучшей футболистке 2023 года получила испанка Айтана Бонмати, выступающая за "Барселону".

Отметим, что лучшего футболиста 2023 определяли главные тренеры и капитаны национальных сборных, а также журналисты и болельщики, голосовавшие на сайте ФИФА. Учитывались выступления игроков в период с 19 декабря 2022-го по 20 августа 2023 года.