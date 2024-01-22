"Аквамен і Загублене королівство" вже зібрав 396,2 млн дол у кінотеатрах по всьому світу. Стрічка стала рекордсменом серед фільмів Всесвіту DC з 2018 року.

Аквамен-2 побив рекорд за 4 тижні прокату

Стрічка "Аквамен і загублене королівство" стала найкасовішим фільмом розширеного всесвіту DC з 2018 року – за 4 тижні прокату вона зібрала майже 400 млн дол у прокаті.

Про це пише Deadline.

"Аквамен і Загублене королівство" вже зібрав 396,2 млн дол у кінотеатрах по всьому світу. Стрічка уже заробила більше, ніж "Флеш" (266 млн дол), "Синій жук" (128 млн дол) та "Шазам! Лють богів" (132 млн дол). А також більше, ніж фільм "Чорний Адам" з Двейном Джонсоном, який зібрав у прокаті 393 млн дол. Поширити

Так другій частині історії вдалося стати найкасовішою стрічкою DCEU з 2018 року.

Важливо зазначити, що у статистику не враховують касові збори фільмів за коміксами DC, дія яких відбувається в інших всесвітах. Наприклад, фільм про Джокера зібрав понад мільярд доларів у 2019-му, а "Бетмен" Метта Рівза – 772 млн дол у 2022 році.

Водночас перший фільм про Аквамена зібрав у світовому прокаті понад мільярд доларів у 2018 році.

Герд знову скандалить

Американська акторка Ембер Герд заявила, що виконавець головної ролі в "Аквамені" Джейсон Момоа намагався змусити її покинути зйомки фільму

У грудні цього року на екрани має вийти продовження фільму Warner Bros. "Аквамен і загублене королівство", зйомки якого обійшлись у 215 млн доларів. Однак напередодні премʼєри в мережі зʼявились документи з судового процесу Джонні Деппа та Ембер Герд у справі про наклеп.

Шанувальники Деппа заплатили судові збори за оприлюднення документів терапевтки колишньої дружини зірки "Піратів Карибського моря" доктора Доун Гʼюз.

Необроблені нотатки, написані в блокноті, були частиною тогорічного резонансного судового процесу. У них описана ворожнеча на знімальному майданчику "Аквамена 2", яка нібито існувала між актором-виконавцем головної ролі Джейсоном Момоа та Ембер Герд, яка зіграла дружину Аквамена Меру.

Так, Герд стверджувала, що її колега Момоа приходив на зйомки п’яний і одягнений, як Джонні Депп, щоб дратувати її. Ці звинувачення акторка висунула у 2021 році під час сеансів терапії.