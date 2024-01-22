"Аквамен и Утерянное королевство" уже собрал 396,2 млн долл в кинотеатрах по всему миру. Лента стала рекордсменом среди фильмов Вселенной DC с 2018 года.
Аквамен-2 побил рекорд за 4 недели проката
Лента "Аквамен и потерянное королевство" стала самым кассовым фильмом расширенной вселенной DC с 2018 года – за 4 недели проката она собрала почти 400 млн долл. в прокате.
Об этом пишет Deadline.
Так, второй части истории удалось стать самой кассовой лентой DCEU с 2018 года.
Важно отметить, что в статистику не учитывается кассовое собрание фильмов по комиксам DC, действие которых происходит в других вселенных. Например, фильм о Джокере собрал более миллиарда долларов в 2019-м, а "Бэтмен" Мэтта Ривза – 772 млн долл. в 2022 году.
В то же время первый фильм об Аквамене собрал в мировом прокате более миллиарда долларов в 2018 году.
Герд снова скандалит
Американская актриса Эмбер Герд заявила, что исполнитель главной роли в "Аквамене" Джейсон Момоа пытался заставить ее покинуть съемки фильма
В декабре этого года на экраны должно выйти продолжение фильма Warner Bros. "Аквамен и потерянное королевство", съемки которого обошлись в 215 млн долларов. Однако накануне премьеры в сети появились документы по судебному процессу Джонни Деппа и Эмбер Герд по делу о клевете.
Поклонники Деппа заплатили судебное собрание за обнародование документов терапевта бывшей жены звезды "Пиратов Карибского моря" доктора Доун Гьюз.
Необработанные заметки, написанные в блокноте, были частью резонансного судебного процесса. В них описана вражда на съемочной площадке "Аквамена 2", которая якобы существовала между актером-исполнителем главной роли Джейсоном Момоа и Эмбер Герд, сыгравшим жену Аквамена Меру.
Да, Герд утверждала, что ее коллега Момоа приходил на съемки пьяный и одет, как Джонни Депп, чтобы раздражать ее. Эти обвинения актриса предъявила в 2021 году во время сеансов терапии.
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