"Аквамен и Утерянное королевство" уже собрал 396,2 млн долл в кинотеатрах по всему миру. Лента стала рекордсменом среди фильмов Вселенной DC с 2018 года.

Аквамен-2 побил рекорд за 4 недели проката

Лента "Аквамен и потерянное королевство" стала самым кассовым фильмом расширенной вселенной DC с 2018 года – за 4 недели проката она собрала почти 400 млн долл. в прокате.

Об этом пишет Deadline.

"Аквамен и Утерянное королевство" уже собрал 396,2 млн долл. в кинотеатрах по всему миру. Лента уже заработала больше, чем "Флэш" (266 млн долл.), "Синий жук" (128 млн долл.) и "Шазам! Ярость богов" (132 млн долл.). А также больше, чем фильм "Черный Адам" с Двейном Джонсоном, собравший в прокате 393 млн долларов. Поделиться

Так, второй части истории удалось стать самой кассовой лентой DCEU с 2018 года.

Важно отметить, что в статистику не учитывается кассовое собрание фильмов по комиксам DC, действие которых происходит в других вселенных. Например, фильм о Джокере собрал более миллиарда долларов в 2019-м, а "Бэтмен" Мэтта Ривза – 772 млн долл. в 2022 году.

В то же время первый фильм об Аквамене собрал в мировом прокате более миллиарда долларов в 2018 году.

Герд снова скандалит

Американская актриса Эмбер Герд заявила, что исполнитель главной роли в "Аквамене" Джейсон Момоа пытался заставить ее покинуть съемки фильма

В декабре этого года на экраны должно выйти продолжение фильма Warner Bros. "Аквамен и потерянное королевство", съемки которого обошлись в 215 млн долларов. Однако накануне премьеры в сети появились документы по судебному процессу Джонни Деппа и Эмбер Герд по делу о клевете.

Поклонники Деппа заплатили судебное собрание за обнародование документов терапевта бывшей жены звезды "Пиратов Карибского моря" доктора Доун Гьюз.

Необработанные заметки, написанные в блокноте, были частью резонансного судебного процесса. В них описана вражда на съемочной площадке "Аквамена 2", которая якобы существовала между актером-исполнителем главной роли Джейсоном Момоа и Эмбер Герд, сыгравшим жену Аквамена Меру.

Да, Герд утверждала, что ее коллега Момоа приходил на съемки пьяный и одет, как Джонни Депп, чтобы раздражать ее. Эти обвинения актриса предъявила в 2021 году во время сеансов терапии.