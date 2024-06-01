Фінал Ліги чемпіонів. Де дивитися матч "Реал" — "Боруссія"
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Фінал Ліги чемпіонів. Де дивитися матч "Реал" — "Боруссія"

футбол
Джерело:  Суспільне

2 червня проходить вирішальний матч єврокубкового сезону – фінал Ліги чемпіонів з футболу. Іспанський "Реал" та німецька "Боруссія" визначать володаря турніру.

Де дивитися матч "Реал" — "Боруссія"

Матч "Реал" — "Боруссія" відбудеться 1 червня, в англійському Лондоні. Початок гри — о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція — на медіасервісі MEGOGO, це офіційний трансляторами єврокубків в Україні.

Мадридська команда боротиметься за 15-й трофей Ліги чемпіонів у своїй історії, тоді як дортмундська "Боруссія" може вдруге вибороти перемогу у цьому турнірі.

На шляху до фіналу "Реал" вибив з турніру "РБ Лейпциг" (1/8 фіналу), "Манчестер Сіті" (1/4 фіналу) та "Баварію" (1/2 фіналу). У свою чергу "Боруссія" була сильнішою за ПСВ, "Атлетико" та ПСЖ. Ще у груповому етапі "Реал" та "Боруссія" виграли свої квартети, а мадридська команда ще й виграла усі матчі в групі.

"Реал" — "Боруссія". Що потрібно знати перед фіналом

Український воротар "Реала" Андрій Лунін розпочне матч на лаві запасних. Він захворів упродовж останнього тижня та пропускав тренування команди.

Цей матч буде останнім для двох важливих гравців обох команд: Тоні Кроос ("Реал") завершить клубну кар'єру після фіналу Ліги чемпіонів, а Марко Ройс ("Боруссія") покине німецький клуб після 12 сезонів у ньому.

Востаннє команди зустрічалися між собою у сезоні 2017/18, коли грали в одній групі — "Реал" обіграв двічі "Боруссію" (3:1 та 3:2).

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