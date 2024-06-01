Финал Лиги чемпионов. Где смотреть матч "Реал" — "Боруссия"
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Финал Лиги чемпионов. Где смотреть матч "Реал" — "Боруссия"

футбол
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Источник:  Суспільне

2 июня проходит решающий матч еврокубкового сезона – финал Лиги чемпионов по футболу. Испанский "Реал" и немецкая "Боруссия" определят обладателя турнира.

Где смотреть матч "Реал" — "Боруссия"

Матч "Реал" — "Боруссия" состоится 1 июня, в английском Лондоне. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция — на медиасервисе MEGOGO, это официальный транслятор еврокубков в Украине.

Мадридская команда будет бороться за 15-й трофей Лиги чемпионов в своей истории, тогда как дортмундская "Боруссия" может во второй раз одержать победу в этом турнире.

По пути в финал "Реал" выбил из турнира "РБ Лейпциг" (1/8 финала), "Манчестер Сити" (1/4 финала) и "Баварию" (1/2 финала). В свою очередь "Боруссия" была сильнее ПСВ, "Атлетико" и ПСЖ. Еще в групповом этапе "Реал" и "Боруссия" выиграли свои квартеты, а мадридская команда выиграла все матчи в группе.

"Реал" — "Боруссия". Что нужно знать перед финалом

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин начнет матч на скамейке запасных. Он заболел на последней неделе и пропускал тренировки команды.

Этот матч будет последним для двух важных игроков обеих команд: Тони Кроос ("Реал") завершит клубную карьеру после финала Лиги чемпионов, а Марк Ройс ("Боруссия") покинет немецкий клуб после 12 сезонов в нем.

Последний раз команды встречались между собой в сезоне 2017/18, когда играли в одной группе — "Реал" обыграл дважды "Боруссию" (3:1 и 3:2).

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