Фінанси і тіньовий флот. ЄС готує 21-ий пакет санкцій проти РФ

Україна та європейські партнети готують 21-й санкційний пакет проти Російської Федерації, у фокусі – фінансовий сектор держави-агресорки і тіньовий флот.

ЄС готує 21-ий пакет санкцій проти РФ

Про це під час онлайн-зустрічі із журналістами повідомив Уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Він визнав, що через ринкові причини можливості для подальшого посилення санкцій проти російського енергетичного сектору, який приносить Кремлю величезні прибутки, наразі обмежені. Натомість у фокусі уваги буде фінансовий сектор: російські банки, платіжні системи та інструменти розрахунків.

У цій частині вже виконано значний обсяг роботи за участю Національного банку, Служби зовнішньої розвідки та кіберполіції. Ми передали партнерам велику кількість потенційних цілей і аналітичних матеріалів. Йдеться про криптобіржі, стейблкойн-платіжні системи, обмінні сервіси та окремі фінансові установи. Частина цих пропозицій, ймовірно, увійде до 21-го пакету санкцій ЄС.

Обговорюється також ідея внесення до санкційних списків суден та інших активів, пов’язаних із незаконним вивезенням зерна з тимчасово окупованих територій України.

Єврокомісія загалом відреагувала позитивно на більшість пропозицій, і це вже важливий етап, оскільки пропозиції переходять у практичну площину. Далі все залежить від узгодження між країнами-членами. Напрям ВПК також присутній у цьому пакеті як базовий елемент. Поширити

Окремо він розповів про роботу над механізмами фізичного затримання суден, які РФ використовує для фінансування війни. Йдеться про формування юридичних підстав для арешту суден і передання їх партнерам.

Суть підходу полягає у тому, що в Україні відкривається кримінальне провадження, яке надалі використовується як юридичне підґрунтя в міжнародних механізмах — зокрема через міжнародне право. Запропонована модель передбачає створення підстав для повноцінного арешту. Бо зараз часто буває, що партнерська країна затримує судно тіньового флоту (наприклад, через фальшивий прапор або невідповідність технічним вимогам), а невдовзі його відпускає — з огляду на відсутність достатньої правової бази.

Пропозиції щодо оновлення правової бази, за його словами, передають різним країнам через МЗС. Мета — сформувати для партнерів зрозумілий і юридично обґрунтований механізм, який дозволяє впевненіше діяти при затриманні танкерів тіньового флоту агресора.