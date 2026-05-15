Деньги и теневой флот. ЕС готовит 21-й пакет санкций против РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Деньги и теневой флот. ЕС готовит 21-й пакет санкций против РФ

ЕС
Читати українською
Источник:  Укринформ

Украина и европейские партнеры готовят 21-й санкционный пакет против Российской Федерации, в фокусе – финансовый сектор государства-агрессорки и теневой флот.

Главные тезисы

  • 21-й пакет санкций ЕС против РФ направлен на финансовый сектор и теневой флот государства-агрессора.
  • Предложения касаются включения судов и активов, связанных с иностранным финансированием войны, в санкционные списки.

ЕС готовит 21-й пакет санкций против РФ

Об этом во время онлайн-встречи с журналистами сообщил Уполномоченный Президента по санкционной политике Владислав Власюк.

Он признал, что в силу рыночных причин возможности для дальнейшего усиления санкций против российского энергетического сектора, который приносит Кремлю огромные прибыли, в настоящее время ограничены. В фокусе внимания будет финансовый сектор: российские банки, платежные системы и инструменты расчетов.

В этой части уже выполнен значительный объем работы с участием Национального банка, Службы внешней разведки и киберполиции. Мы передали партнерам множество потенциальных целей и аналитических материалов. Речь идет о криптобиржах, стейблкойн-платежных системах, обменных сервисах и отдельных финансовых учреждениях. Часть этих предложений, вероятно, войдет в 21 пакет санкций ЕС.

Обсуждается также идея внесения в санкционные списки судов и других активов, связанных с незаконным вывозом зерна с временно оккупированных территорий Украины.

Еврокомиссия в целом отреагировала положительно на большинство предложений и это уже важный этап, поскольку предложения переходят в практическую плоскость. Дальше все зависит от согласования между странами-членами. Направление ВПК также присутствует в пакете как базовый элемент.

Отдельно он рассказал о работе над механизмами физического задержания судов, используемых РФ для финансирования войны. Речь идет о формировании юридических оснований для ареста судов и передаче их партнерам.

Суть подхода заключается в том, что в Украине открывается уголовное производство, которое в дальнейшем используется как юридическая основа в международных механизмах — в частности, через международное право. Предлагаемая модель предполагает создание оснований для полноценного ареста. Потому что часто бывает, что партнерская страна задерживает судно теневого флота (например, из-за фальшивого флага или несоответствия техническим требованиям), а вскоре его отпускает — учитывая отсутствие достаточной правовой базы.

Предложения по обновлению правовой базы, по его словам, передают разным странам через МИД. Цель — сформировать для партнеров понятный и юридически обоснованный механизм, позволяющий увереннее действовать при задержании танкеров теневого флота агрессора.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский принял санкции против 130 военных командиров и религиозных деятелей РФ
Офис Президента Украины
Зеленский
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Похищение Россией украинских детей — Британия ввела новые санкции
Правительство Великобритании
Британия
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС принял очередные санкции против России за похищение украинских детей
Council of the European Union
ЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?