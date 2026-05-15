Деньги и теневой флот. ЕС готовит 21-й пакет санкций против РФ

Украина и европейские партнеры готовят 21-й санкционный пакет против Российской Федерации, в фокусе – финансовый сектор государства-агрессорки и теневой флот.

Об этом во время онлайн-встречи с журналистами сообщил Уполномоченный Президента по санкционной политике Владислав Власюк.

Он признал, что в силу рыночных причин возможности для дальнейшего усиления санкций против российского энергетического сектора, который приносит Кремлю огромные прибыли, в настоящее время ограничены. В фокусе внимания будет финансовый сектор: российские банки, платежные системы и инструменты расчетов.

В этой части уже выполнен значительный объем работы с участием Национального банка, Службы внешней разведки и киберполиции. Мы передали партнерам множество потенциальных целей и аналитических материалов. Речь идет о криптобиржах, стейблкойн-платежных системах, обменных сервисах и отдельных финансовых учреждениях. Часть этих предложений, вероятно, войдет в 21 пакет санкций ЕС.

Обсуждается также идея внесения в санкционные списки судов и других активов, связанных с незаконным вывозом зерна с временно оккупированных территорий Украины.

Еврокомиссия в целом отреагировала положительно на большинство предложений и это уже важный этап, поскольку предложения переходят в практическую плоскость. Дальше все зависит от согласования между странами-членами. Направление ВПК также присутствует в пакете как базовый элемент.

Отдельно он рассказал о работе над механизмами физического задержания судов, используемых РФ для финансирования войны. Речь идет о формировании юридических оснований для ареста судов и передаче их партнерам.

Суть подхода заключается в том, что в Украине открывается уголовное производство, которое в дальнейшем используется как юридическая основа в международных механизмах — в частности, через международное право. Предлагаемая модель предполагает создание оснований для полноценного ареста. Потому что часто бывает, что партнерская страна задерживает судно теневого флота (например, из-за фальшивого флага или несоответствия техническим требованиям), а вскоре его отпускает — учитывая отсутствие достаточной правовой базы.

Предложения по обновлению правовой базы, по его словам, передают разным странам через МИД. Цель — сформировать для партнеров понятный и юридически обоснованный механизм, позволяющий увереннее действовать при задержании танкеров теневого флота агрессора.