Фінська енергетична компанія Fortum Oyj подала позов проти Росії

Fortum звинувачує російську владу у "порушенні зобов'язань за інвестиційним договором" та ініціювала арбітражне провадження.

Fortum Oyj подала позов проти Росії з вимогою компенсації

Фінська енергетична компанія Fortum Oyj судиться з Росією, вимагаючи компенсацію у кілька мільярдів євро за незаконне захоплення своїх активів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

У заяві, оприлюдненій у вівторок, компанія повідомила, що вимагає від Росії "декількох мільярдів євро" компенсації за вартість своїх акцій у ПАТ "Фортум" та інших інвестицій в країні.

Fortum направила повідомлення про спір до Росії ще у липні, як перший необхідний крок у юридичному процесі, але влада країни-агресора так і не розпочала діалогу з компанією.

У травні 2023 року Fortum заявила, що спише залишкову вартість свого російського підрозділу, який був захоплений Кремлем у відповідь на замороження активів європейськими країнами. За другий квартал 2023 року компанія зафіксувала збитки на суму 1,7 млрд євро (1,8 млрд дол США).

Fortum Oyj – фінська енергетична компанія, що займається виробництвом, розподілом та продажем електроенергії та тепла.

Заморожені кошти РФ треба використати на вібудову України — експерти

Група експертів-юристів заявила, що конфіскація заморожених активів Центробанку РФ не суперечить міжнародному праву з огляду на масштаби вторгнення Росії в Україну.

Про це пише Bloomberg.

Європейський Союз, країни "Великої сімки" та Австралія заморозили близько 260 млрд євро активів, причому понад дві третини з них — в ЄС.

Всі есперти згодні з тим, що ці кошти повинні залишатися недоступними для Росії, якщо вона не погодиться допомогти у відновленні України, але поки що вони розходяться в думках щодо законності повної конфіскації цих активів, – пише видання.

Лист, який був розісланий по столицях G-7 і отриманий агентством Bloomberg, підписали десять експертів з міжнародного права та практиками з Бельгії, Франції, Німеччини, Японії, Нідерландів, Великої Британії та США, які прагнуть обґрунтувати юридичні підстави для конфіскації цих активів.