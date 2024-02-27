Финская энергетическая компания Fortum Oyj подала иск против России

Fortum обвиняет российские власти в "нарушении обязательств по инвестиционному договору" и инициировало арбитражное производство.

Fortum Oyj подала иск против России с требованием компенсации

Финская энергетическая компания Fortum Oyj судится с Россией, требуя компенсацию в несколько миллиардов евро за незаконный захват своих активов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg .

В заявлении, обнародованном во вторник, компания сообщила, что требует от России "нескольких миллиардов евро" компенсации за стоимость своих акций в ПАО "Фортум" и других инвестициях в стране.

Fortum направила сообщение о споре в Россию еще в июле, как первый необходимый шаг в юридическом процессе, но власти страны-агрессора так и не начали диалога с компанией.

В мае 2023 года Fortum заявила, что спишет остаточную стоимость своего российского подразделения, которое было захвачено Кремлем в ответ на замораживание активов европейскими странами. За второй квартал 2023 года компания зафиксировала убытки на сумму 1,7 млрд евро (1,8 млрд долл. США).

Fortum Oyj – финская энергетическая компания, занимающаяся производством, распределением и продажей электроэнергии и тепла.

Замороженные средства РФ нужно использовать на восстановление Украины — эксперты

Группа экспертов-юристов заявила, что конфискация замороженных активов Центробанка РФ не противоречит международному праву, учитывая масштабы вторжения России в Украину.

Об этом пишет Bloomberg .

Европейский Союз, страны "Большой семерки" и Австралия заморозили около 260 млрд евро активов, причем более двух третей из них — в ЕС.

Все эсперты согласны с тем, что эти средства должны оставаться недоступными для России, если она не согласится помочь в восстановлении Украины, но пока они расходятся во мнениях по поводу законности полной конфискации этих активов, – пишет издание.

Письмо, разосланное по столицам G-7 и полученное агентством Bloomberg, подписали десять экспертов по международному праву и практикам из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США, стремящихся обосновать юридические основания для конфискации этих активов.