Финская энергетическая компания Fortum Oyj подала иск против России
Категория
Экономика
Дата публикации

Финская энергетическая компания Fortum Oyj подала иск против России

Суд
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Источник:  Bloomberg

Fortum обвиняет российские власти в "нарушении обязательств по инвестиционному договору" и инициировало арбитражное производство.

Fortum Oyj подала иск против России с требованием компенсации

Финская энергетическая компания Fortum Oyj судится с Россией, требуя компенсацию в несколько миллиардов евро за незаконный захват своих активов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg .

В заявлении, обнародованном во вторник, компания сообщила, что требует от России "нескольких миллиардов евро" компенсации за стоимость своих акций в ПАО "Фортум" и других инвестициях в стране.

Fortum направила сообщение о споре в Россию еще в июле, как первый необходимый шаг в юридическом процессе, но власти страны-агрессора так и не начали диалога с компанией.

В мае 2023 года Fortum заявила, что спишет остаточную стоимость своего российского подразделения, которое было захвачено Кремлем в ответ на замораживание активов европейскими странами. За второй квартал 2023 года компания зафиксировала убытки на сумму 1,7 млрд евро (1,8 млрд долл. США).

Fortum Oyj – финская энергетическая компания, занимающаяся производством, распределением и продажей электроэнергии и тепла.

Замороженные средства РФ нужно использовать на восстановление Украины — эксперты

Группа экспертов-юристов заявила, что конфискация замороженных активов Центробанка РФ не противоречит международному праву, учитывая масштабы вторжения России в Украину.

Об этом пишет Bloomberg .

Европейский Союз, страны "Большой семерки" и Австралия заморозили около 260 млрд евро активов, причем более двух третей из них — в ЕС.

Все эсперты согласны с тем, что эти средства должны оставаться недоступными для России, если она не согласится помочь в восстановлении Украины, но пока они расходятся во мнениях по поводу законности полной конфискации этих активов, – пишет издание.

Письмо, разосланное по столицам G-7 и полученное агентством Bloomberg, подписали десять экспертов по международному праву и практикам из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США, стремящихся обосновать юридические основания для конфискации этих активов.

Мы пришли к выводу, что, согласно международному праву, было бы законным для государств, заморозивших российские государственные активы, принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею наиболее фундаментальных норм международного права, посредством передачи российских государственных активов в качестве компенсации за вред, возникшая непосредственно в результате незаконных действий России, – пишут эксперты.

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