"Флеш" розкрив принцип роботи російських "дронів-ждунів"
Категорія
Технології
Дата публікації

"Флеш" розкрив принцип роботи російських "дронів-ждунів"

Джерело:  online.ua

Застосування “дронів-ждунiв" на фронті і в тилу стає дедалі масовішим. Про це повідомив в фахівець із систем РЕБ та звʼязку, радник міністра оборони Сергій (“Флеш”) Бескрестнов.

Головні тези:

  • Російські “дрони-ждуни” знаходять все більше застосувань на фронті та в тилу, засновником яких є експерт із систем РЕБ та зв'язку Сергій “Флеш” Бескрестнов.
  • Сергій “Флеш” представив модуль гібернації “ждуна”, що дозволяє дрону перебувати в режимі очікування та відключати деякі функції для збереження енергії.

Російських “дронів-ждунів” на фронті побільшало — “Флеш”

При цьому продемонстрував модуль гібернації "ждуна", тобто йдеться про режим очікування.

Він розповів про рішення противника щодо цих дронів, оскільки "фізика у нас із ворогом спільна", тому й показники будуть однаковими.

За його словами, росіяни знизили потужності відео передача — VTX дрона-очікувача до мінімуму, тому акумулятор розрядився через 12 годин.

Відключення VTX дрона через реле. Через 17 годин дрон зміг злетіти з 2 кг і пролетіти 5 хвилин.

Флеш зазначає, що такий дрон повністю відключає бортову електроніку, крім приймача команд управління, тому через 17 годин дрон зміг злетіти і пролетіти з 2 кг 13 хвилин.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?