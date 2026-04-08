"Флеш" розкрив принцип роботи російських "дронів-ждунів"

Застосування “дронів-ждунiв" на фронті і в тилу стає дедалі масовішим. Про це повідомив в фахівець із систем РЕБ та звʼязку, радник міністра оборони Сергій (“Флеш”) Бескрестнов.

При цьому продемонстрував модуль гібернації "ждуна", тобто йдеться про режим очікування.

Він розповів про рішення противника щодо цих дронів, оскільки "фізика у нас із ворогом спільна", тому й показники будуть однаковими.

За його словами, росіяни знизили потужності відео передача — VTX дрона-очікувача до мінімуму, тому акумулятор розрядився через 12 годин.

Відключення VTX дрона через реле. Через 17 годин дрон зміг злетіти з 2 кг і пролетіти 5 хвилин.

Флеш зазначає, що такий дрон повністю відключає бортову електроніку, крім приймача команд управління, тому через 17 годин дрон зміг злетіти і пролетіти з 2 кг 13 хвилин.