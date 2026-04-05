Окупанти дистанційно мінують дороги України скидами з дронів — "Флеш"

Дистанційне мінування активно застосовується Росією як на фронті, так і в прифронтових регіонах України.

Росія дистанційно мінує українські дороги — “Флеш”

Про це повідомив радник міністра оборони України, фахівець із систем РЕБ та звʼязку Сергій Бескрестнов (“Флеш”).

Великий дрон прилітає в тил, опускається вниз і скидає міну на дорогу або поруч із нею.

Також “Флеш” зазначив, що противник також мінує дороги вглиб України на глибину 10-20 км, не розбираючись, хто поїде цією дорогою.

Показую Вам приклад, як наш ворог маскує такі міни на дорогах, і прошу мешканців прикордонних регіонів звертати увагу на невідомі предмети на дорогах.

Міна спрацює при наближенні автомобіля до неї на основі магнітного датчика.