Окупанти дистанційно мінують дороги України скидами з дронів — "Флеш"

Дистанційне мінування активно застосовується Росією як на фронті, так і в прифронтових регіонах України.
Головні тези:
- Дистанційне мінування доріг в Україні є актуальною загрозою, зумовленою діями окупантів з дронів.
- Окупанти використовують техніку “Флеш”, яка прилітає в тил та скидає міни на дорогу або поруч із нею, використовуючи магнітний датчик для спрацювання.
Росія дистанційно мінує українські дороги — “Флеш”
Про це повідомив радник міністра оборони України, фахівець із систем РЕБ та звʼязку Сергій Бескрестнов (“Флеш”).
Також “Флеш” зазначив, що противник також мінує дороги вглиб України на глибину 10-20 км, не розбираючись, хто поїде цією дорогою.
Показую Вам приклад, як наш ворог маскує такі міни на дорогах, і прошу мешканців прикордонних регіонів звертати увагу на невідомі предмети на дорогах.
Міна спрацює при наближенні автомобіля до неї на основі магнітного датчика.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-