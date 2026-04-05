Окупанти дистанційно мінують дороги України скидами з дронів — "Флеш"
Категорія
Україна
Дата публікації

міна
Read in English
Джерело: online.ua

Дистанційне мінування активно застосовується Росією як на фронті, так і в прифронтових регіонах України.

Головні тези:

  • Дистанційне мінування доріг в Україні є актуальною загрозою, зумовленою діями окупантів з дронів.
  • Окупанти використовують техніку “Флеш”, яка прилітає в тил та скидає міни на дорогу або поруч із нею, використовуючи магнітний датчик для спрацювання.

Про це повідомив радник міністра оборони України, фахівець із систем РЕБ та звʼязку Сергій Бескрестнов (“Флеш”).

Великий дрон прилітає в тил, опускається вниз і скидає міну на дорогу або поруч із нею.

Також “Флеш” зазначив, що противник також мінує дороги вглиб України на глибину 10-20 км, не розбираючись, хто поїде цією дорогою.

Показую Вам приклад, як наш ворог маскує такі міни на дорогах, і прошу мешканців прикордонних регіонів звертати увагу на невідомі предмети на дорогах.

Міна спрацює при наближенні автомобіля до неї на основі магнітного датчика.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
шахед

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?