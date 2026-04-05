Оккупанты дистанционно минируют дороги Украины сбросами с дронов — "Флэш"
Источник:  online.ua

Дистанционное минирование активно применяется Россией как на фронте, так и в регионах прифронтовых Украины.

Главные тезисы

  • Оккупанты применяют дистанционное минирование дорог в Украине с помощью дронов и техники “Флэш”.
  • Они сбрасывают мины на дорогу или рядом с ней, используя магнитный датчик для срабатывания.

Россия дистанционно минует украинские дороги — "Флэш"

Об этом сообщил советник министра обороны Украины, специалист по системам РЭБ и связи Сергей Бескрестнов (Флеш).

Большой дрон прилетает в тыл, опускается вниз и сбрасывает мину на дорогу или рядом с ней.

Также Флеш отметил, что противник также минует дороги вглубь Украины на глубину 10-20 км, не разбираясь, кто поедет этой дорогой.

Показываю пример, как наш враг маскирует такие мины на дорогах, и прошу жителей приграничных регионов обращать внимание на неизвестные предметы на дорогах.

Мина сработает при приближении автомобиля к ней на основе магнитного датчика.

