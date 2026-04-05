Оккупанты дистанционно минируют дороги Украины сбросами с дронов — "Флэш"

Дистанционное минирование активно применяется Россией как на фронте, так и в регионах прифронтовых Украины.
Главные тезисы
- Оккупанты применяют дистанционное минирование дорог в Украине с помощью дронов и техники “Флэш”.
- Они сбрасывают мины на дорогу или рядом с ней, используя магнитный датчик для срабатывания.
Россия дистанционно минует украинские дороги — "Флэш"
Об этом сообщил советник министра обороны Украины, специалист по системам РЭБ и связи Сергей Бескрестнов (Флеш).
Также Флеш отметил, что противник также минует дороги вглубь Украины на глубину 10-20 км, не разбираясь, кто поедет этой дорогой.
Показываю пример, как наш враг маскирует такие мины на дорогах, и прошу жителей приграничных регионов обращать внимание на неизвестные предметы на дорогах.
Мина сработает при приближении автомобиля к ней на основе магнитного датчика.
