Сергей Флеш показал новый российский БПЛА "Клин" — фото

Советник Министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов официально подтвердил, что российские захватчики начали использовать в войне против Украины новый дрон. Он получил название "Клин".

Российский БПЛА "Клин" — что о нем известно

По словам Сергея Флеша, на этот раз удалось сбить редкий и новый БПЛА российских захватчиков, который называется "Клин".

Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Он обратил внимание, что боевая часть достигает 5 кг.

Кроме того, речь идет об автозахвате цели и возможности воздушного подрыва.

Что касается дальности полета, то она достигает 120 км.

Скорость до 120 км/ч. Время в полете 60-90 минут. Обратите внимание на очень крутой современный аккумулятор новой технологии Li-AFB. Сергей "Флэш" Бескрестнов Советник Министра обороны Украины

Кроме того, Флеш показал украинцам “внутренности” этого нового российского БПЛА.