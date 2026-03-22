Сергей Флеш показал новый российский БПЛА "Клин" — фото

Советник Министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов официально подтвердил, что российские захватчики начали использовать в войне против Украины новый дрон. Он получил название "Клин".
Главные тезисы
- У него современный аккумулятор новой технологии Li-AFB.
- Дальность полета такого дрона около 120 км.
Российский БПЛА "Клин" — что о нем известно
По словам Сергея Флеша, на этот раз удалось сбить редкий и новый БПЛА российских захватчиков, который называется "Клин".
Он обратил внимание, что боевая часть достигает 5 кг.
Кроме того, речь идет об автозахвате цели и возможности воздушного подрыва.
Что касается дальности полета, то она достигает 120 км.
Кроме того, Флеш показал украинцам “внутренности” этого нового российского БПЛА.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-