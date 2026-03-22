Украина поразила российский ЗРК "Бук" и районы сосредоточения оккупантов
Украина поразила российский ЗРК "Бук" и районы сосредоточения оккупантов

Новые успехи Сил обороны Украины — что известно
Как сообщает Генштаб ВСУ, 21 марта подразделения Сил обороны Украины уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук-М1". На этот раз громкие взрывы гремели вблизи населенного пункта Первое мая, Брянской области РФ. По словам украинских воинов, произошло прямое попадание в цель.

Главные тезисы

  • Украинские защитники нанесли успешные удары по логистическому хабу врага.
  • Новые потери армии РФ уточняются и будут объявлены чуть позже.

Новые успехи Сил обороны Украины — что известно

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что в районе Старопетриковки (ВОТ Запорожской обл.) под удар украинских воинов попал район сосредоточения еще одного зенитного ракетного комплекса "Бук-М2".

О последствиях этого дипстрайка будет объявлено впоследствии.

Более того, указано, что Силы обороны Украины совершили мощные атаки на российский логистический хаб и района сосредоточения армии РФ возле Великой Новоселки на временно оккупированной территории Донецкой области.

Уже подтверждено поражение командно-наблюдательного пункта в окрестностях Успеновки, пункта управления БпЛА вблизи Ровнополья, сосредоточение живой силы вблизи Бердянска и Гуляйполя, что в Запорожской области.

Также под удар ВСУ попал еще один командно-наблюдательный пункт врага возле Смородино на российской Белгородщине.

Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует! Слава Украине! — отмечает Генштаб ВСУ.

