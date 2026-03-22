Україна уразила російський ЗРК “Бук” і райони зосередження окупантів

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 21 березня підрозділи Сил оборони України знищили зенітний ракетний комплекс “Бук-М1”. Цього разу гучні вибухи гриміли поблизу населеного пункту Пєрвоє мая, Брянської області РФ. За словами україсньких воїнів, відбулося пряме влучання в ціль.

Нові успіхи Сил оборони України — що відомо

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що у районі Старопетриківки (ТОТ Запорізької обл.) під удар українських воїнів потрапив район зосередження ще одного зенітного ракетного комплексу — “Бук-М2”.

Про наслідки цього діпстрайку буде оголошено згодом.

Ба більше, вказано, що Сили оборони України здійснили потужні атаки на російський логістичний хаб та району зосередження армії РФ біля Великої Новосілки на тимчасово окупованій території Донецької області.

Уже підтверджено ураження командно–спостережного пункт в околицях Успенівки, пункту управління БпЛА поблизу Рівнопілля, зосередження живої сили поблизу Бердянська і Гуляйполя, що у Запорізькій області.

Також під удар ЗСУ потрапив ще один командно–спостережний пункт ворога на біля Смородіно на російській Бєлгородщині.