Сергій Флеш показав новий російський БПЛА "Клін" — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Російський БПЛА "Клін" — що про нього відомо
Read in English
Джерело:  online.ua

Радник Міністра оборони України Сергій “Флеш” Бескрестнов офіційно підтвердив, що російській загарбники почали використовувати у війні проти України новий дрон. Він отримав назву “Клін”.

Головні тези:

  • Він має сучасний акумулятор нової технології Li-AFB.
  • Дальність польоту такого дрона близько 120 км.

За словами Сергія Флеша, цього разу вдалося збити рідкісний і новий БПЛА російських загарбників, який має назву “Клін”.

Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Він звернув увагу на те, що бойова частина сягає 5 кг.

Окрім того, йдеться про автозахоплення цілі та можливість повітряного підриву.

Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Що стосується дальності польоту, то вона сягає до 120 км.

Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Швидкість до 120 км/год. Час у польоті 60-90 хвилин. Зверніть увагу на дуже крутий сучасний акумулятор нової технології Li-AFB.

Сергій “Флеш” Бескрестнов

Радник Міністра оборони України

Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Окрім того, Флеш показав укранцям вміст цього нового російського БПЛА.

Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?