Сергій Флеш показав новий російський БПЛА "Клін" — фото

Радник Міністра оборони України Сергій “Флеш” Бескрестнов офіційно підтвердив, що російській загарбники почали використовувати у війні проти України новий дрон. Він отримав назву “Клін”.
Головні тези:
- Він має сучасний акумулятор нової технології Li-AFB.
- Дальність польоту такого дрона близько 120 км.
Російський БПЛА "Клін" — що про нього відомо
За словами Сергія Флеша, цього разу вдалося збити рідкісний і новий БПЛА російських загарбників, який має назву “Клін”.
Він звернув увагу на те, що бойова частина сягає 5 кг.
Окрім того, йдеться про автозахоплення цілі та можливість повітряного підриву.
Що стосується дальності польоту, то вона сягає до 120 км.
Окрім того, Флеш показав укранцям вміст цього нового російського БПЛА.
