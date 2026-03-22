Сергій Флеш показав новий російський БПЛА "Клін" — фото

Радник Міністра оборони України Сергій “Флеш” Бескрестнов офіційно підтвердив, що російській загарбники почали використовувати у війні проти України новий дрон. Він отримав назву “Клін”.

Російський БПЛА "Клін" — що про нього відомо

За словами Сергія Флеша, цього разу вдалося збити рідкісний і новий БПЛА російських загарбників, який має назву “Клін”.

Він звернув увагу на те, що бойова частина сягає 5 кг.

Окрім того, йдеться про автозахоплення цілі та можливість повітряного підриву.

Що стосується дальності польоту, то вона сягає до 120 км.

Швидкість до 120 км/год. Час у польоті 60-90 хвилин. Зверніть увагу на дуже крутий сучасний акумулятор нової технології Li-AFB. Сергій “Флеш” Бескрестнов Радник Міністра оборони України

Окрім того, Флеш показав укранцям вміст цього нового російського БПЛА.