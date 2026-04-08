"Флэш" раскрыл принцип работы российских "дронов-ждунов"

Применение дронов-ждунов на фронте и в тылу становится все более массовым. Об этом сообщил в специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей ("Флэш") Бескрестнов.
Главные тезисы
- Применение российских “дронов-ждунов” на фронте и в тылу становится все более массовым.
- Модуль гибернации “ждуна” позволяет дрону находиться в режиме ожидания для энергосбережения.
Российских "дронов-ждунов" на фронте стало больше — "Флэш"
При этом продемонстрировал модуль гиббернации "ждуна", то есть речь идет о режиме ожидания.
По его словам, россияне снизили мощности видеопередачи — VTX дрона-ожидателя до минимума, поэтому аккумулятор разрядился через 12 часов.
Отключение VTX дрона через реле. Через 17 часов дрон смог взлететь с 2 кг и пролететь 5 минут.
Флеш отмечает, что такой дрон полностью отключает бортовую электронику, кроме приемника команд управления, поэтому через 17 часов дрон смог взлететь и пролететь с 2 кг 13 минут.
