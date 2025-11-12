ФСБ готувала теракти у метро та ТРЦ Києва — правоохоронці викрили резидента

Служба безпеки запобігла новим спробам ФСБ здійснити серію терактів у Києві. За матеріалами справи, ворог планував замовні вбивства відомих українців, підриви у торговельно-розважальних центрах і на одній із станцій метро в столиці України.
Головні тези:
- Служба безпеки України завадила спробам ФСБ здійснити серію терактів у Києві.
- Фігурантами планів були мешканці тимчасово окупованого Криму, вербовані для виконання замовних убивств та терактів у столиці.
- Розслідування встановило, що ФСБ планувала використати саморобні вибухові пристрої для атак у ТРЦ та на станціях метро в Києві.
ФСБ готувала теракти у метро та ТРЦ Києва
Завдяки діям на випередження СБУ зірвала плани ворога і встановила особу організатора замовних злочинів. Ним виявився мешканець тимчасово окупованого Криму, який після захоплення півострова почав працювати на російську спецслужбу.
Серед них були його місцеві знайомі, які мали українське громадянство і за своїм віком не підлягали мобілізації в Україні.
Служба безпеки задокументувала спробу «маршрутизації» до Києва завербованого ворогом жителя півострова, який перетнув кордон нашої держави через треті країни.
Після прибуття до столиці України, агент отримав від резидента з Криму координати схрону, з якого мав забрати пістолет Макарова зі спорядженим магазином.
Встановлено, що з цієї зброї ФСБ доручило агенту здійснити замовне вбивство у Києві медійної особи.
Кожна вибухівка мала бути обладнана мобільним телефоном для дистанційного підриву в годину пік, коли на локаціях було б найбільше зосереджено людей.
Таким чином ворог планував поширити панічні настрої серед мешканців столиці, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві.
Служба безпеки завчасно викрила агента і задокументувала всі його контакти з ФСБ, які відбувались через резидента з Криму.
Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили резиденту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
ч. 2 ст. 258 (терористичний акт);
ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Оскільки фігурант перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.
