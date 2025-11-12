ФСБ готовила теракты в метро и ТРЦ Киева — правоохранители разоблачили резидента

Служба безопасности предотвратила новые попытки ФСБ совершить серию терактов в Киеве. По материалам дела, враг планировал заказные убийства известных украинцев, подрывы в торгово-развлекательных центрах и одну из станций метро в столице Украины.

ФСБ готовила теракты в метро и ТРЦ Киева

Благодаря действиям на опережение СБУ сорвала планы врага и установила личность организатора заказных преступлений. Им оказался житель временно оккупированного Крыма, после захвата полуострова начал работать на российскую спецслужбу.

Как установило расследование, фигурант подыскивал «единомышленников» для их дальнейшей вербовки в агентурный аппарат ФСБ. Поделиться

Среди них были его местные знакомые, у которых было украинское гражданство и по своему возрасту не подлежали мобилизации в Украине.

Служба безопасности задокументировала попытку «маршрутизации» в Киев завербованного врагом жителя полуострова, пересекшего границу нашего государства через третьи страны.

По прибытии в столицу Украины агент получил от резидента из Крыма координаты схрона, из которого должен был забрать пистолет Макарова со снаряженным магазином.

Пистолет

Установлено, что из этого оружия ФСБ поручило агенту совершить заказное убийство в Киеве медийного лица.

Также он получил задание от окупантов на подготовку терактов в нескольких столичных ТРЦ и на станции метро. Для этого агент получил инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств (СИН), спрятанные в рюкзаках. Поделиться

Каждая взрывчатка должна была быть оборудована мобильным телефоном для дистанционного подрыва в час пик, когда на локациях были бы больше всего сосредоточены люди.

Таким образом, враг планировал распространить панические настроения среди жителей столицы, чтобы расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила агента и задокументировала все его контакты с ФСБ, которые проходили через резидента из Крыма.

Переписка агента с куратором

Следователи Службы безопасности заочно сообщили резиденту о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 258 (террористический акт);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Поскольку фигурант находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.