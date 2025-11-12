ФСБ готовила теракты в метро и ТРЦ Киева — правоохранители разоблачили резидента

Служба безопасности предотвратила новые попытки ФСБ совершить серию терактов в Киеве. По материалам дела, враг планировал заказные убийства известных украинцев, подрывы в торгово-развлекательных центрах и одну из станций метро в столице Украины.
Главные тезисы
- Служба безопасности Украины помешала ФСБ совершить теракты в метро и ТРЦ Киева, предотвратив опасную серию преступлений.
- Фигурантами планов терактов были жители временно оккупированного Крыма, привлеченные для выполнения заказных убийств и взрывов в столице Украины.
- ФСБ готовила использовать самодельные взрывные устройства для атак на торгово-развлекательные центры и станции метро в Киеве, но их планы были разрушены благодаря оперативным действиям СБУ.
ФСБ готовила теракты в метро и ТРЦ Киева
Благодаря действиям на опережение СБУ сорвала планы врага и установила личность организатора заказных преступлений. Им оказался житель временно оккупированного Крыма, после захвата полуострова начал работать на российскую спецслужбу.
Среди них были его местные знакомые, у которых было украинское гражданство и по своему возрасту не подлежали мобилизации в Украине.
Служба безопасности задокументировала попытку «маршрутизации» в Киев завербованного врагом жителя полуострова, пересекшего границу нашего государства через третьи страны.
По прибытии в столицу Украины агент получил от резидента из Крыма координаты схрона, из которого должен был забрать пистолет Макарова со снаряженным магазином.
Установлено, что из этого оружия ФСБ поручило агенту совершить заказное убийство в Киеве медийного лица.
Каждая взрывчатка должна была быть оборудована мобильным телефоном для дистанционного подрыва в час пик, когда на локациях были бы больше всего сосредоточены люди.
Таким образом, враг планировал распространить панические настроения среди жителей столицы, чтобы расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве.
Служба безопасности заблаговременно разоблачила агента и задокументировала все его контакты с ФСБ, которые проходили через резидента из Крыма.
Следователи Службы безопасности заочно сообщили резиденту о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
ч. 2 ст. 258 (террористический акт);
ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Поскольку фигурант находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.
