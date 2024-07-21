Пов'язані зі шпигунським російським угрупованням ФСБ "Сернія" компанії відновили закупівлю обладнання у німецького виробника інструментів Heller Tools.

Що відомо про контрабанду закупівлю Росією обладнання у Німеччині

Зазначається, що німецька Heller Tools продала російським компаніям дрилів та іншого обладнання на 1,2 млн доларів.

Журналісти видання із посиланням на дані Мін’юсту США підкреслюють, що шпигунське угруповання ФСБ "Сернія" було створено для ухилення від західних санкцій і отримання обладнання для російської оборонки.

Зокрема, після злочинного вторгнення армії РФ в Україну у 2022 році і до червня 2023 року компанія Heller продала московській компанії під назвою "Торговий дім Treydtuls" обладнання на суму 860 тис доларів.

Продукція компанії Heller Tools

Поставки обладнання були припинені у червні 2023 року, однак ще в серпні цього року німецька компанія почала продавати обладнання іншій російській компанії Tireks.

Їй було продано обладнання ще на 300 тис доларів.

Будівельні інструменти, що продаються компанією Heller, як-от пили і свердла для обробки сталі або кам'яної кладки, не були включені до списків експортного контролю ЄС до грудня 2023 року.

Однак пізніше їх таки внесли до списку.

За інформацією журналістів видання, Tireks заснована в червні 2023 року колишнім акціонером і співробітником “Treydtuls" Артемом Клименком.

Журналісти виявили зв’язки “Treydtuls" із російською компанією Robin Trade, яку американські слідчі назвали прикриттям для компанії "Сернія Інжиніринг".

Обидві компанії належали бізнесмену Олексію Зібірову.

Serniya Engineering і Robin Trade потрапили під санкції ЄС 2022 року. Серед клієнтів мережі "Сернія" - міністерство оборони, державний оборонний конгломерат "Ростех" і державний гігант атомної енергетики "Росатом".

Зазначається, що Клименко замінив Зібірова на посаді гендиректора однієї з російських імпортних компаній незабаром після введення санкцій проти Robin Trade 2022 року.

Що відомо про інші контрабандні закупівлі російських компаній

Ще одна компанія Finch Impex імпортувала обладнання та інших товарів на суму 2,2 мільйона доларів, переважно з Тайваню і Китаю.

Мова йде про деталі до осцилографів і аналізаторів спектра, які перебувають у "високопріоритетному" списку контрольованих експортних товарів.

2022 року Мін'юст США висунув обвинувачення п'ятьом особам, пов'язаним із компанією "Сернія", у змові з метою придбання технологій військового та подвійного призначення для оборонних компаній РФ. Серед них був Вадим Конощенок, якого затримали естонські прикордонники з "35 різними типами напівпровідників... а також тисячами американських куль калібру 6,5 мм, які використовуються у військових снайперських гвинтівках".