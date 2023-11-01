Справа про контрабанду для армії РФ. У США заарештовано нових підозрюваних

Паралельно стало відомо про ще один обвинувальний акт за чотирма пунктами звинувачення у незаконній експортній схемі із закупівлі електроніки для компаній із РФ.

Справу про контрабанду для армії РФ розширено

Трьох росіян, напередодні звинувачених у змові з метою контрабанди зі США електроніки для російської армії на суму в приблизно 7 млн євро, в середу взяли під арешт у суді Нью-Йорка, а за окремим звинуваченням у цій же схемі з’явились нові фігуранти з РФ.

Про це повідомило Міністерство юстиції США.

52-річного громадянина РФ і Таджикистану Салімджона Насріддінова, який мешкає у США, і 37-річного Ніколая Гольцева й 32-річну Крістіну Пузирьову, які живуть у Канаді, напередодні звинуватили в контрабанді, змові з метою порушення санкцій і змові з метою шахрайства.

Паралельно стало відомо про ще один обвинувальний акт за чотирма пунктами звинувачення у незаконній експортній схемі із закупівлі електроніки для компаній із РФ, які беруть участь у розробці й виробництві безпілотників для війни Росії проти України.

Фігуранти цього акту – троє росіян: 39-річний Нікіта Архипов і 37-річний Артем Оловянніков із Санкт-Петербурга й 36-річний Ніколай Григор'єв, що живе в Брукліні. Останнього також арештували в суді Нью-Йорка, тоді як Архипов й Оловянніков перебувають на волі.

Трьох росіян у США звинуватили в контрабанді електроніки для армії РФ на 10 млн дол.

Ці обвинувачені використовували компанію Quality Life Cue LLC (QLC), зареєстровану в Брукліні, для закупівлі компонентів для російських дронів для російської "CMT-AйЛогик". Вона є частиною схеми з виробництва дронів "Орлан-10", проти якої США запровадили санкції у травні 2023 року.

До лютого 2022 року на рахунки QLC росіяни переказали близько 273 тис дол. Майже всі ці кошти пішли на закупівлю необхідної електроніки в Брукліні. Фігуранти справи також обговорвали, як їм краще ухилитись від санкцій проти Росії – зокрема через посередників у третіх країнах.

У червні 2023 року після рішення суду про ордер правоохоронці обшукали помешкання Григор'єва в Брукліні й вилучили понад 11,5 тисячі електронних компонентів, які мали бути експортовані до Росії.

Розслідуванням справи займаються Федеральне бюро розслідувань і Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США.

У США заарештовано російських контрабандистів

Згідно із судовими документами, 52-річного громадянина РФ і Таджикистану Салімджона Насріддінова, який мешкає у США, і 37-річного Ніколая Гольцева й 32-річну Крістіну Пузирьову, які живуть у Канаді, звинувачують у контрабанді, змові з метою порушення санкцій і змові з метою шахрайства.

Насріддінова арештували в Брукліні, а Гольцева й Пузирьову – в готелі на Манхеттені, коли вони приїхали відвідати спільника.

Прокурори Брукліна вимагають взяти обвинувачених під варту до проведення суду, оскільки існує серйозна загроза їхньої втечі.

Слідство вважає, що троє фігурантів використовували дві юридичні особи, зареєстровані в Брукліні, для незаконного постачання, закупівлі й відправки в Росію електроніки подвійного призначення російським підсанкційним компаніям.

Протягом року Насріддінов, Гольцев і Пузирьова організували відправлення понад 300 партій заборонених товарів загальною вартістю близько 10 млн дол США, причому значна їх частина йшла на потреби російської оборони. Поширити

Деякі з електронних компонентів та інтегральних схем, які таким чином ввозились у РФ, пізніше виявляли в російській техніці на полі бою в Україні – зокрема в комплексі радіорозвідки "Торн-МДМ", комплексі радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглібськ-2", легкій багатоцільовій керованій ракеті "Изделие 305Е", вертольотах Ка-52, дронах "Орлан-10" і бойових танках Т-72Б3, – повідомили у прокуратурі. Поширити

Схема працювала так: Гольцев отримував замовлення від російських компаній на придбання товарів у США, після чого, використовуючи псевдо, спілкувався з американськими виробниками й постачальниками.

Насріддінов і Гольцев далі відвантажували товари різним компаніям-посередникам, зокрема в Туреччині, Китаю, Індії та ОАЕ, звідки вони переправлялися в Росію. А Пузирьова керувала численними банківськими рахунками і здійснювала фінансові операції в межах цієї схеми.