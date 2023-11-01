Дело о контрабанде для армии РФ. В США арестованы новые подозреваемые

Параллельно стало известно еще об одном обвинительном акте по четырем пунктам обвинения в незаконной экспортной схеме по закупке электроники для компаний из РФ.

Дело о контрабанде для армии РФ расширено

Трое россиян, накануне обвиняемых в сговоре с целью контрабанды из США электроники для российской армии на сумму примерно в 7 млн евро, в среду взяли под арест в суде Нью-Йорка, а по отдельному обвинению в этой же схеме появились новые фигуранты из РФ .

Об этом сообщило Министерство юстиции США.

52-летнего гражданина РФ и Таджикистана Салимджона Насриддинова, проживающего в США, и 37-летнего Николая Гольцева и живущих в Канаде 32-летнюю Кристину Пузыреву накануне обвинили в контрабанде, заговоре с целью нарушения санкций и с целью нарушения санкций и с целью нарушения санкций.

Параллельно стало известно еще об одном обвинительном акте по четырем пунктам обвинения в незаконной экспортной схеме по закупке электроники для компаний из РФ, участвующих в разработке и производстве беспилотников для войны России против Украины.

Фигуранты этого акта – трое россиян: 39-летний Никита Архипов и 37-летний Артем Оловянников из Санкт-Петербурга и живущий в Бруклине 36-летний Николай Григорьев. Последнего также арестовали в суде Нью-Йорка, в то время как Архипов и Оловянников находятся на свободе.

Трех россиян в США обвинили в контрабанде электроники для армии РФ на 10 млн дол.

Эти обвиняемые использовали компанию Quality Life Cue LLC (QLC), зарегистрированную в Бруклине, для закупки компонентов для российских дронов для российской "CMT-AйЛогик". Она является частью схемы производства дронов "Орлан-10", против которой США ввели санкции в мае 2023 года.

К февралю 2022 года на счета QLC россияне перевели около 273 тыс. дол. Практически все эти средства пошли на закупку нужной электроники в Бруклине. Фигуранты дела также обсуждали, как им лучше уклониться от санкций против России – в частности, через посредников в третьих странах.

В июне 2023 года после решения суда об ордере правоохранители обыскали жилье Григорьева в Бруклине и изъяли более 11,5 тысяч электронных компонентов, которые должны были быть экспортированы в Россию.

Расследованием дела занимаются Федеральное бюро расследований и Бюро индустрии и сохранности Министерства торговли США.

В США арестованы российские контрабандисты

Согласно судебным документам, проживающего в США 52-летнего гражданина РФ и Таджикистана Салимджона Насриддинова и 37-летнего Николая Гольцева и 32-летнюю Кристину Пузыреву, которые живут в Канаде, обвиняют в контрабанде, сговоре с целью нарушения санкций целью мошенничества.

Насриддинова арестовали в Бруклине, а Гольцева и Пузыреву – в отеле на Манхэттене, когда они приехали навестить сообщника.

Прокуроры Бруклина требуют заключить обвиняемых под стражу до проведения суда, поскольку существует серьезная угроза их бегства.

Следствие считает, что три фигуранта использовали два юридических лица, зарегистрированных в Бруклине, для незаконной поставки, закупки и отправки в Россию электроники двойного назначения российским подсанкционным компаниям.

В течение года Насриддинов, Гольцев и Пузырева организовали отправку более 300 партий запрещенных товаров общей стоимостью около 10 млн долл. США, причем значительная их часть уходила на нужды российской обороны. Поделиться

Некоторые из электронных компонентов и интегральных схем, которые таким образом ввозились в РФ, позже обнаруживали в российской технике на поле боя в Украине – в частности в комплексе радиоразведки "Торн-МДМ", комплексе радиоэлектронной борьбы РБ-301Б "Борисоглебск-2", легкой многоцелевой. управляемой ракете "Изделие 305Е", вертолетах Ка-52, дронах "Орлан-10" и боевых танках Т-72Б3, – сообщили в прокуратуре. Поделиться

Схема работала так: Гольцев получал заказы от российских компаний на приобретение товаров в США, после чего, используя псевдо, общался с американскими производителями и поставщиками.

Насриддинов и Гольцев дальше отгружали товары разным компаниям-посредникам, в частности в Турции, Китае, Индии и ОАЭ, откуда они переправлялись в Россию. Пузырева же руководила многочисленными банковскими счетами и осуществляла финансовые операции в рамках этой схемы.