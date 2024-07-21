Что известно о контрабанде закупки Россией оборудования в Германии

Отмечается, что немецкая Heller Tools продала российским компаниям дрель и другого оборудования в 1,2 млн долларов.

Журналисты издания со ссылкой на данные Минюста США подчеркивают, что шпионская группировка ФСБ "Серния" была создана для уклонения от западных санкций и получения оборудования для российской оборонки.

В частности, после преступного вторжения армии РФ в Украину в 2022 году и до июня 2023 года компания Heller продала московской компании под названием "Торговый дом Treydtuls" оборудования на сумму 860 тыс. долларов.

Продукция компании Heller Tools

Поставки оборудования были прекращены в июне 2023 года, но еще в августе этого года немецкая компания начала продавать оборудование другой российской компании Tireks.

Ей было продано оборудование еще на 300 тыс. долларов.

Строительные инструменты, продаваемые компанией Heller, например пилы и сверла для обработки стали или каменной кладки, не были включены в списки экспортного контроля ЕС до декабря 2023 года.

Однако позже их внесли в список.

По информации журналистов издания, Tireks основана в июне 2023 года бывшим акционером и сотрудником "Treydtuls" Артемом Клименко.

Журналисты обнаружили связи "Treydtuls" с российской компанией Robin Trade, которую американские следователи назвали прикрытием для компании "Серния Инжиниринг".

Обе компании принадлежали бизнесмену Алексею Зибирову.

Serniya Engineering и Robin Trade попали под санкции ЕС в 2022 году. Среди клиентов сети "Серния" – министерство обороны, государственный оборонный конгломерат "Ростех" и государственный гигант атомной энергетики "Росатом".

Клименко заменил Зибирова в должности гендиректора одной из российских импортных компаний вскоре после введения санкций против Robin Trade 2022 года.

Что известно о других контрабандных закупках российских компаний

Еще одна компания Finch Impex импортировала оборудование и другие товары на сумму 2,2 миллиона долларов, преимущественно из Тайваня и Китая.

Речь идет о деталях к осциллографам и анализаторам спектра, которые находятся в "высокоприоритетном" списке контролируемых экспортных товаров.

В 2022 году Минюст США предъявил обвинения пяти лицам, связанным с компанией "Серния", в сговоре с целью приобретения технологий военного и двойного назначения для оборонных компаний РФ. Среди них был Вадим Конощенок, задержанный эстонскими пограничниками с "35 разными типами полупроводников... а также тысячами американских шаров калибра 6,5 мм, которые используются в военных снайперских винтовках".