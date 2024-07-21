Связанные со шпионской российской группировкой ФСБ "Серния" компании возобновили закупку оборудования у немецкого производителя инструментов Heller Tools.
Главные тезисы
- ФСБ использует контрабанду для закупки оборудования у немецкого производителя Heller Tools через связанные компании
- Российские компании, попавшие в санкционные списки ЕС, уклоняются от ограничений и приобретают оборудование для военных целей
- Международные организации и следователи преследуют контрабандные сделки, направленные на укрепление военных возможностей России
- Компании, связанные с шпионажем и контрабандой, участвуют в закупках оборудования в Германии и других странах
- Контрабанда для закупки оборудования используется не только в Германии, но и в других странах, таких как Тайвань и Китай
Что известно о контрабанде закупки Россией оборудования в Германии
Отмечается, что немецкая Heller Tools продала российским компаниям дрель и другого оборудования в 1,2 млн долларов.
Журналисты издания со ссылкой на данные Минюста США подчеркивают, что шпионская группировка ФСБ "Серния" была создана для уклонения от западных санкций и получения оборудования для российской оборонки.
В частности, после преступного вторжения армии РФ в Украину в 2022 году и до июня 2023 года компания Heller продала московской компании под названием "Торговый дом Treydtuls" оборудования на сумму 860 тыс. долларов.
Поставки оборудования были прекращены в июне 2023 года, но еще в августе этого года немецкая компания начала продавать оборудование другой российской компании Tireks.
Ей было продано оборудование еще на 300 тыс. долларов.
Строительные инструменты, продаваемые компанией Heller, например пилы и сверла для обработки стали или каменной кладки, не были включены в списки экспортного контроля ЕС до декабря 2023 года.
Однако позже их внесли в список.
По информации журналистов издания, Tireks основана в июне 2023 года бывшим акционером и сотрудником "Treydtuls" Артемом Клименко.
Журналисты обнаружили связи "Treydtuls" с российской компанией Robin Trade, которую американские следователи назвали прикрытием для компании "Серния Инжиниринг".
Обе компании принадлежали бизнесмену Алексею Зибирову.
Serniya Engineering и Robin Trade попали под санкции ЕС в 2022 году. Среди клиентов сети "Серния" – министерство обороны, государственный оборонный конгломерат "Ростех" и государственный гигант атомной энергетики "Росатом".
Клименко заменил Зибирова в должности гендиректора одной из российских импортных компаний вскоре после введения санкций против Robin Trade 2022 года.
Что известно о других контрабандных закупках российских компаний
Еще одна компания Finch Impex импортировала оборудование и другие товары на сумму 2,2 миллиона долларов, преимущественно из Тайваня и Китая.
Речь идет о деталях к осциллографам и анализаторам спектра, которые находятся в "высокоприоритетном" списке контролируемых экспортных товаров.
В 2022 году Минюст США предъявил обвинения пяти лицам, связанным с компанией "Серния", в сговоре с целью приобретения технологий военного и двойного назначения для оборонных компаний РФ. Среди них был Вадим Конощенок, задержанный эстонскими пограничниками с "35 разными типами полупроводников... а также тысячами американских шаров калибра 6,5 мм, которые используются в военных снайперских винтовках".
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