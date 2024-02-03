G7 запропонувала план вилучення російських активів на користь України — FT

Західні уряди розробляють плани випуску боргових зобов'язань для фінансування України, використовуючи російські активи в якості застави для погашення боргу, що змусить Москву почати платити за своє вторгнення. Бельгійський уряд вже розповсюдив ці плани серед країн "Великої сімки". Чиновники з двох країн G7 заявили, що наразі це є основним варіантом розблокування заморожених коштів для України.

Як G7 можуть конфіскувати активи РФ на користь України

Згідно з цими планами, союзники Києва можуть випустити боргові зобов'язання для фінансування зруйнованої війною країни. Коаліція, що підтримує Україну, вимагатиме від Росії виплати боргу, а якщо вона цього не зробить, накладе арешт на заморожені російські суверенні активи, стверджують чиновники, знайомі з перебігом переговорів,

Одна з речей, яку це зробить — відкладе питання про те, що станеться з російськими суверенними активами, навіть якщо вони будуть використані як застава, — повідомила FT особа, обізнана з ходом переговорів. Поширити

Цей план забезпечив би "трохи ліквідності для українців на основі обіцянки, яку вже дала коаліція, що Росія заплатить", — сказали чиновники, посилаючись на зобов'язання G7, прийняте минулого року в Хіросімі, про те, що "Росія повинна припинити свою незаконну агресивну війну і заплатити за шкоду, яку вона завдала".

Чиновник, який бере участь у трансатлантичних переговорах, розповів FT, що Бельгія просуває ідею залучення боргових зобов’язань під заставу активів, намагаючись виробити компромісну позицію. Александр Де Кроо, прем'єр-міністр Бельгії також заявив минулого місяця, що західним країнам "потрібно попрацювати над механізмом" використання російських активів.

Використання активів як застави для залучення боргу — це спроба знайти компроміс між різними точками зору за столом переговорів, як всередині ЄС, так і ... G7, — сказав чиновник. Поширити

Що відомо про політику ЄС та США щодо використання заморожених активів РФ на користь України

Низка держав-членів ЄС проти конфіскації цих активів через юридичні труднощі, компроміс полягає в тому, що будуть оподатковуватись прибутки, які приносять ці заморожені активи, й ці кошти переказуватимуть Україні.

Тим часом у США просувають ідею саме конфіскації заморожених активів.

Минулого тижня профільні комітети Сенату та Палати представників США схвалили законодавство, яке допоможе створити умови для конфіскації російських активів та передачі їх Україні для відновлення.

На думку президента Володимира Зеленського, усі російські активи мають бути заморожені та конфісковані.

На переконання глави держави активи РФ та повʼязаних з нею осіб мають працювати для захисту від російської ж агресії, більше того — потрібен новий санкційний пакет Євросоюзу проти Росії.