G7 предложила план изъятия российских активов в пользу Украины — FT

Западные правительства разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств для финансирования Украины, используя российские активы в качестве залога для погашения долга, что заставит Москву начать платить за свое вторжение. Бельгийское правительство уже распространило эти планы среди стран "Большой семерки". Чиновники из двух стран G7 заявили, что сейчас это основной вариант разблокирования замороженных средств для Украины.

Как G7 могут конфисковать активы РФ в пользу Украины

Согласно этим планам, союзники Киева могут выпустить долговые обязательства по финансированию разрушенной войной страны. Коалиция, поддерживающая Украину, потребует от России выплаты долга, а если она этого не сделает, наложит арест на замороженные российские суверенные активы, утверждают чиновники, знакомые с ходом переговоров,

Одна из вещей, которую это сделает — отложит вопрос о том, что произойдет с российскими суверенными активами, даже если они будут использованы в качестве залога, — сообщил FT лицо, знакомое с ходом переговоров. Поделиться

Этот план обеспечил бы " несколько ликвидности для украинцев на основе обещания, которое уже дала коалиция, что Россия заплатит ", — сказали чиновники, ссылаясь на обязательство G7, принятое в прошлом году в Хиросиме, о том, что " Россия должна прекратить свою незаконную агрессивную войну и заплатить за вред, который она нанесла ”.

Чиновник, участвующий в трансатлантических переговорах, рассказал FT, что Бельгия продвигает идею привлечения долговых обязательств под залог активов, пытаясь выработать компромиссную позицию. Александр Де Кроо, премьер-министр Бельгии также заявил в прошлом месяце, что западным странам нужно поработать над механизмом использования российских активов.

Использование активов как залога для привлечения долга — это попытка найти компромисс между разными точками зрения за столом переговоров, как внутри ЕС, так и… G7, — сказал чиновник. Поделиться

Что известно о политике ЕС и США по использованию замороженных активов РФ в пользу Украины

Ряд государств-членов ЕС против конфискации этих активов из-за юридических трудностей, компромисс состоит в том, что будут облагаться налогом доходы, которые приносят эти замороженные активы, и эти средства будут переводить Украине.

Между тем, в США продвигают идею именно конфискации замороженных активов.

На прошлой неделе профильные комитеты Сената и Палаты представителей США одобрили законодательство, которое поможет создать условия конфискации российских активов и передачи их Украине для восстановления.

По мнению президента Владимира Зеленского, все российские активы должны быть заморожены и конфискованы.

По убеждению главы государства, активы РФ и связанных с ней лиц должны работать для защиты от российской же агрессии, более того — нужен новый санкционный пакет Евросоюза против России.